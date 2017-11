Vereine fordern Konzeption

Harald Fink, der im Vorstand des Musikvereins sitzt, verlas eine Erklärung der Gemeinschaft, in der um eine gemeinsame Unterredung mit "den Planern und Entscheidern" der beiden Bauprojekte und der Gemeinde gebeten wird. Sollte als "ultima ratio" der Abriss der Festhalle Illingen unumgänglich werden, "bitten wir die Gemeinde bereits jetzt um aktive Unterstützung bei der Standortsuche", wurde an Bürgermeister und Ratsmitglieder appelliert.

Die vier Vereine wünschten "schnellstmöglich ein gemeinsames Festhallenkonzept unter Beteiligung aller interessierten Vereine in Elchesheim-Illingen". Die Federführung für die Erstellung des Konzeptes solle bei der Gemeinde liegen. Es solle in einem "engen zeitlichen Rahmen" passieren. Bei Schließung der Festhalle Illingen würden "Alternativlösungen" erforderlich.

Im ersten Teil der Erklärung wurde dieser Bedarf begründet. Man sei darauf angewiesen, Festveranstaltungen witterungsunabhängig und mit vertretbarem Aufwand durchführen zu können. Ohne die dadurch erzielten Einnahmen könnten die Vereine ihre vielfältigen Aufgaben nicht bewältigen. Sie würden "in ihrer Existenz gefährdet". Zudem biete man mit den Festen der Bevölkerung "unterhaltsame, kulturelle und sportliche Veranstaltungen".

Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinschaft in der Vergangenheit "in beträchtlichem Umfang" in die Festhalle investiert habe. Es seien mehrere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bewerkstelligt worden. Nicht unerwähnt blieb auch, dass das Gebäude nicht nur für Feste dient, sondern den Vereinen auch Lagerräume für allerlei Gerätschaften biete. Durch die Vermietung in den Wintermonaten zum Unterstellen beispielsweise von Booten oder Wohnwagen könne ein wichtiger "Zusatzertrag" generiert werden.

Durch die Dammertüchtigung werde die Festhalle nicht gefährdet, versicherte Axel Pälchen, der in der Sitzung im Auftrag des Regierungspräsidiums die Planung dieses Projekts erläuterte (wir berichteten). Pälchen gab aber zu verstehen, dass seine Behörde mit der Bundeswehr in Kontakt steht, die für die Pipeline zuständig ist. Die Bundeswehr warte auf eine Entscheidung aus der Gemeinde, der Anschub müsse von der Kommune kommen.

Man könne sich nicht leisten, wegen neuer Ideen zur Pipelinetrasse den Dammbau abermals zu verzögern. Aus Sicht von Bürgermeister Rolf Spiegelhalder liegt "des Pudels Kern" darin, dass man die Bundeswehr "mehrfach gebeten hat, in die Planung zu gehen". Auf Wunsch des Gemeinderates hatte sich die Bundeswehr nach einer Sitzung im September geneigt gezeigt, die Pipeline statt am Ortsrand von Illingen an der Festhalle vorbeizuführen.

So jedenfalls war es vom Bürgermeister in einer weiteren Sitzung am 9. Oktober übermittelt worden. Um die Sache im Sinne der Gemeinde voranzubringen, kündigte Spiegelhalder nun am Montag an, die Bundestagesabgeordneten einzuschalten.