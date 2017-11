Nächstes Neubaugebiet in Rastatt

Der Gemeinderat soll sich heute (Beginn: 17.30 Uhr) mit dem Plan befassen und einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Es geht um eine 8274 Quadratmeter große Fläche am westlichen Stadteingang gegenüber der Augusta-Sibylla-Schule. Schmidt hatte das Grundstück schon vor einigen Jahren gekauft und an die Baufirma Krieg verpachtet. Dass H-S erst jetzt aktiv werde, begründete der Investor im BT-Gespräch damit, dass man jetzt im Unternehmen wieder Kapazitäten zur Verfügung habe. Geplant sind fünf dreigeschossige Häuser mit je neun Wohneinheiten und 57 oberirdischen Parkplätzen. Die Zufahrt von der Ottersdorfer Straße ist über den städtischen Wirtschaftsweg Richtung Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Rastatter Bruch" vorgesehen.

Der auf dem Areal ansässige Bauunternehmer Michael Krieg will den Sitz verlagern und die Firma mit ihren derzeit zehn gewerblichen Mitarbeitern weiterführen. Der 1899 gegründete Familienbetrieb besteht in vierter Generation. Krieg geht allerdings davon aus, dass man das 125-Jahr-Jubiläum in sieben Jahren wohl nicht mehr feiern werde. Bis dahin werde er die Firma verkaufen, sagte Krieg dem BT.

Er zeigt sich überrascht, dass jetzt doch die Weichen für eine Wohnbebauung gestellt werden. Krieg zufolge sei ein ähnliches Vorhaben vor vielen Jahren von der Stadt abgelehnt worden - mit Hinweis auf den "Rastatter Bruch", der jetzt ohnehin im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht wegen des Wunschs des Autobauers Daimler, in das Natur- und Landschaftsschutzgebiet zu expandieren. In der Tat gab es Bestrebungen für ein Neubaugebiet im Gewann "Kolbengarten", das allerdings Flächen des Schutzgebiets in Anspruch genommen hätte, wie Stadtplaner Markus Reck-Kehl dem BT sagte. Theoretisch wäre jetzt sogar nach dem Flächennutzungsplan eine Bebauung am Westring bis zu den Gas-Kesseln denkbar. Doch dies wird vereitelt, weil die Fläche trotz des Hochwasserschutz- und Ökologieprojekts (HÖP) in einem Überschwemmungsgebiet liegt. Das gilt auch für das Krieg-Areal, das nur deswegen bebaut werden darf, weil es sich schon um eine benutzte Fläche handelt. Allerdings dürfen durch die Bebauung die Verhältnisse nicht verschlechtert werden. Will heißen: Das neu geschaffene Bauvolumen muss anderweitig ausgeglichen werden, etwa durch Gräben.

Die Stadtverwaltung begrüßt das Vorhaben aus städtebaulicher Sicht, weil die Maßnahme die Innenentwicklung unterstütze, den Bedarf an Wohnraum in Rastatt decke und den Ortsrand abrunde.

Investor Schmidt kündigte im BT-Gespräch an, dass er mit dem Projekt bezahlbare Mietwohnungen schaffen wolle. Dies werde gelingen, weil er fünf identische Häuser mit demselben Standard plane, die aufgrund der energetischen Gestaltung auch günstige Nebenkosten zulassen.

Den Bedarf hält Schmidt für gegeben, auch wenn ein zuletzt im Gemeinderat präsentiertes Gutachten für Rastatt bescheinigt hatte, dass die Stadt mit relativ viel kleinflächigen, preisgünstigen Wohnungen versorgt sei. Der Immobilienunternehmer macht andere Erfahrungen: Er habe permanent Anfragen zu preisgünstigen Mietwohnungen und führe eine Warteliste.