Bewegende Bilder, die Unaussprechliches ausdrücken Hügelsheim (mak) - Das Filmprojekt "Sprechende Bilder" der Vorbereitungsklasse an der Hügelsheimer Nikolaus-Kopernikus-Schule holte beim jährlichen Wettbewerb der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest zwar keinen Preis, erhielt aber eine "besondere Erwähnung", wie Angelika Schlageter von der Gemeinwesenarbeit berichtet. Unter Anleitung der Maltherapeutin Bruni Gassenschmidt hatten jugendliche Flüchtlinge die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu malen. "Ursprünglich hatten wir vor, mit den Bildern eine Ausstellung zu machen, doch dann kam die Idee auf, einen kurzen Film zu drehen und auf unsere Facebook-Seite zu stellen", blickt die Sozialarbeiterin zurück. In der Vorbereitungsklasse waren im vergangenen Schuljahr 24 Jugendliche, rund die Hälfte von ihnen kam aus Sinzheim. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Nikolaus-Kopernikus-Schule hatte die Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Hügelsheim wöchentlich eine Stunde Maltherapie für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge angeboten. "Dabei ging es nicht darum, schöne Bilder zu malen, sondern die schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten. Die Jugendlichen, die noch nicht deutsch sprechen konnten, sollten die Möglichkeit bekommen, ihre Freude, Traurigkeit und Sehnsucht auszudrücken", erläutert Schlageter. Bruni Gassenschmidt tauschte sich mit den Jugendlichen über die Bilder aus, für die Aufnahmen, die Schlageter machte, erklärten sie in wenigen Sätzen das Gemalte. So beschreibt beispielsweise ein Schüler sein Bild, das zeigt, wie ein palästinensischer Junge am Grenzzaun zu Israel von einem Schuss getroffen wird und verblutet. Ein weiteres Bild zeigt Menschen, die im Meer ertrinken, weil es nicht genügend Schwimmwesten auf dem Boot gegeben hat. Die Jugendlichen hatten bei dem Projekt auch Raum für Positives und konnten ihre Wünsche für die Zukunft ausdrücken. Die Aufnahmen wurden in der letzten Woche vor den Sommerferien gemacht und dann an die Ludwigshafener Stiftung Medienkompetenz geschickt, in deren Verteiler die Gemeinwesenarbeit ist. Als Angelika Schlageter dann wenige Tage vor der Preisverleihung von dem Termin erfuhr, rief sie an und monierte die kurzfristige Ankündigung. "Dann wurde mir gesagt, dass die Teilnehmer bereits vor Wochen informiert worden seien", erzählt sie im BT-Gespräch. Offensichtlich war der Beitrag der Hügelsheimer nicht angekommen, obwohl sie eine elektronische Empfangsbestätigung erhalten hatte. Mit diesem "Beweis" schaffte es Schlageter, wenige Tage vor der Preisverleihung den elfminütigen Film "Sprechende Bilder" doch noch nachzureichen. Auf nächstes Jahr wollte sie sich wegen der Jugendlichen nicht vertrösten lassen. Jury-Mitglied Birgit Hock war beeindruckt und bezeichnete das Projekt in ihrer Lobrede als "eines der eindrucksvollsten, besten und liebevollsten Projekte, das ich in den vergangenen zehn Jahren auf meinem Schreibtisch hatte". Motiviert von dieser Bewertung schickte Schlageter Bilder für eine Ausstellung ins Landratsamt, außerdem sind einige noch bis Freitag in der Spitalkirche in Baden-Baden zu sehen. Zudem wurde bei den Jugendfilmtagen in Bruchsal in der vergangenen Woche der Kurzfilm gezeigt. Auch auf Youtube ist er zu finden, am einfachsten mit dem Stichwort "sprechende Bilder".

