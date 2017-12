RSC/DJK offen für Fusion

Rastatt - Der Rastatter SC/DJK ergreift die vom FC 04 ausgestreckte Hand und will eine Fusion beider Vereine prüfen. Diesen Schritt wird der zuletzt in wirtschaftliche Schieflage geratene Verein mit neuer Vorstandsspitze gehen.

Nach einem turbulenten Jahr für den RSC/DJK wählten die Mitglieder in einer rund dreistündigen Jahreshauptversammlung eine neue Vorstandschaft. Harald Schäfer, dem die Mitglieder die Entlastung vor rund einem Jahr noch verweigert hatten, gehört neben Hans-Georg Willaredt und dem neuen ersten Vorsitzenden Udo Schmidt ab sofort ebenfalls der neuen Vorstandschaft an.

Es grenze nach dem turbulenten vergangenen Jahr einerseits schon fast an ein Wunder, andererseits sei der Abend der Mitgliederversammlung aber auch "das Ergebnis harter und ehrlicher Arbeit in Verbindung mit enormem Teamgeist", verdeutlichte Matthias Dorsner, seit Oktober 2016 interimsweise Vorsitzender des Clubs, in seiner Begrüßung. Denn noch vor rund einem Jahr stand der Verein nahe an der Insolvenz und verlor gerade finanziell jeglichen Überblick. Mit beteiligt war damals auch Schäfer, der das Amt des Vorstands der Sparte Breitensport jetzt wieder zugesprochen bekam. Dorsner machte deutlich, dass gerade Schäfer im vergangenen Jahr entscheidend daran beteiligt gewesen sei, Altlasten zu bereinigen und ungeklärte Dinge zu beleuchten. Daher genieße er im Gremium absolutes Vertrauen.

Nicht alle im Saal stimmten dem allerdings zu. Bei der Wahl Schäfers gab es unter den 78 Stimmberechtigten vier Gegenstimmen und 28 Enthaltungen. Zwei Mitglieder taten ihren Unmut gar offen kund und bemängelten, dass Schäfer einer der Vorstände gewesen sei, die damals in der Mitverantwortung standen und für sie deshalb nicht wählbar sei. Dorsner fügte an: "Er hat es sich deshalb natürlich lange überlegt, weil er weiß, dass er damals mit im Boot saß", bekräftigte er. In seinem Amt einstimmig bestätigt wurde Willaredt, der auch künftig das Amt des dritten Vorsitzenden im Bereich Finanzen inne hat.

Dass es an diesem Abend nicht einfach werde, seinen Nachfolger zu finden, war Dorsner bereits vor der Wahl klar: "Es ist nahezu unmöglich, jemanden zu finden, der ein solches Amt mit diesen Voraussetzungen freiwillig annehmen will", erklärte er. Darum schlug er den Mitgliedern Schmidt vor, der anschließend mit vier Gegenstimmen und 16 Enthaltungen gewählt wurde. Hätte Schmidt das Amt von den Mitgliedern nicht zugesprochen bekommen, wäre eine neue Vorstandschaft wohl noch schwerer aufzustellen gewesen. Denn sowohl Schäfers als auch Willaredts Entscheidung hingen an dieser Personalie. Kassenprüfer bleiben Martin Pelleter und Thomas Kunz.

Damit der Verein in Zukunft seine Schulden komplett abbezahlen kann und innerhalb der Vorstandschaft Transparenz herrscht, wurde zudem beschlossen, dass ab sofort keiner der Vorstände den Verein alleine nach außen vertreten darf. Damit über diesen Vorschlag abgestimmt werden durfte und dieser auch rechtens ist, erweiterte die Vorstandschaft zu Beginn der Veranstaltung die Tagesordnung um diesen Punkt. Darüber wurde einstimmig beschlossen.

Neben den Wahlen stellten die unterschiedlichen Abteilungen des Vereins ihre Berichte vor. Erneut ging es dabei auch um die noch bestehenden Handyverträge, aus denen der Verein nach Angaben von Dorsner wohl nicht mehr rauskommen wird. Trotz mehrerer ungeöffneter und somit auch unbenutzter SIM-Karten blieben die Mobilfunkanbieter Telekom und Vodafone stur und bestehen auf Bezahlung.

Auch die weiteren diversen Sparten, wie beispielsweise die erst kürzlich gegründete Abteilung Karate, konnten einiges berichten. Weiteres Thema war das sportliche Abschneiden der aktiven Mannschaften. Trotz zahlreicher verletzter Stammspieler in den vergangenen Wochen steht die 1. Mannschaft von Hubert Luft aktuell auf Rang sechs.

Bezüglich der Vereinsstruktur in naher Zukunft verdeutlichten sowohl Dorsner als auch Schmidt, dass sie bereit sind, die Hauptvereine des RSC/DJK und FC Rastatt 04 in ähnliche Bahnen zu lenken, wie es mit den bereits fusionierten Jugendmannschaften geschah, die heute unter dem Namen Jugendförderverein (JFV) Rastatt auflaufen. Dafür sollen Visionen sowie Pro- und Contra-Argumente ausgearbeitet werden, was allerdings noch eine Weile dauern werde.

Der ebenfalls anwesende FC-04-Vorsitzende Holger Zimmer steht demnächst vor einer Knie-Operation und wird sich vorerst eine Auszeit nehmen.

