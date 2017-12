Rastatter als Tannenbäume

Rastatt



Einbruch in Rastatter Gaststätte Rastatt (red) - Unbekannte haben sich am Donnerstagmorgen Zutritt zu einer Gaststätte in der Rauentaler Straße in Rastatt verschafft. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein. Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf. Wie viel sie erbeuteten, war zunächst unklar (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Unbekannte haben sich am Donnerstagmorgen Zutritt zu einer Gaststätte in der Rauentaler Straße in Rastatt verschafft. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein. Im Inneren brachen sie zwei Spielautomaten auf. Wie viel sie erbeuteten, war zunächst unklar (Symbolfoto: dpa). » - Mehr