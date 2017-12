Geschichten zum Schmunzeln und Nachdenken

Rastatt - Mit ihrem neuen Buch "Herzwärmerchen" erforscht Claudia Neudörfer die Welt mit Kinderaugen. In 15 Kurzgeschichten, ausgeschmückt mit knallbunten Illustrationen der Künstlerin Cornelia Veit, erzählt sie liebevoll und spielerisch von Menschen, Tieren, verzweifelten Regenwolken und traurigen Tannenbäumchen. Meist handeln die Schilderungen vom Anderssein und von Alltagssituationen, die manchmal doch nicht so alltäglich verlaufen, wie man sich das anfangs vorstellt.

Während eine Geschichte in Neudörfers neuem Werk Kinderherzen vor Lachen aufhüpfen lässt, regt eine andere Erzählung Jung und Alt zum Nachdenken an. Eines ist ihnen jedoch allen gemein: Jede Einzelne enthält eine versteckte Lehre. "Das war mir von Anfang an wichtig", so Neudörfer. Sie will den Kindern vermitteln, dass es nicht falsch ist, anders zu sein: "Jeder soll den Mut und das Selbstvertrauen haben, so zu sein, wie er ist".

Neudörfers Leidenschaft zum Schreiben entflammte bereits in der Schulzeit. Beruflich schlug die 35-Jährige allerdings einen anderen Weg ein. Die Entscheidung, selbst ein Buch zu veröffentlichen, fiel erst einige Jahre später. 2015 startete die Industriekauffrau mit ihrem Jugendroman "Motoröl und Puderdose" ihre Autorenlaufbahn. Jetzt hält sie stolz ihr viertes Buch in ihren Händen.

Die Idee für "Herzwärmerchen" kam von der Zielgruppe selbst. Bei einer Autorenlesung im Niederbühler Kindergarten St. Laurentius erklärte Neudörfer den kleinen Zuhörern, wie ein Buch entsteht. Außerdem las sie aus ihrem Vorgänger-Werk "Herzwärmer" - einem Geschichten-Buch für Erwachsene - vor. Besonders gerne lauschten die Kinder den Tiererzählungen. Schnell wurde der Wunsch laut, ein ähnliches Buch auch für die kleinen Geschichten-Liebhaber zu gestalten. Damit war der Startschuss gefallen.

Gemeinsam mit Cornelia Veit ging sie das Projekt an. Die Künstlerin aus Bühl-Eisental, die hauptberuflich als Physiotherapeutin tätig ist, beschäftigt sich schon seit 2005 mit der Malerei. Während eines Kreidekurses fand sie Gefallen an der Kunst und probierte verschiedene Techniken, Untergründe und Malmittel aus. Eine Menge Spaß bereitet ihr das "Urban Scetching". Damit wird in der Kunst das Zeichnen und Skizzieren im Freien bezeichnet. In der Regel werden bestimmte Orte, Seen oder Bäume genau so abgebildet, wie der Künstler sie in dem Moment vor Augen hat. Ihre Kinder hat Veit mit ihrer Begeisterung fürs Zeichnen und Malen auch schon angesteckt. "Die haben beide ihren eigenen Aquarellkasten", so die zweifache Mutter. Die Kunst habe sich sogar als beliebte Freizeitbeschäftigung in der Familie etabliert. "Wir gehen oft zusammen spazieren, um bestimmte Naturbilder festzuhalten".

Die Illustrationen für Neudörfers Buch sind jedoch eine Premiere für die Künstlerin. Zwar schmücken ihre farbenfrohen Werke schon seit einiger Zeit Kinderarztpraxen, Briefkästen und Gasthäuser, ein Buch hat sie allerdings noch nie mit ihren Malereien gefüllt. Neudörfer

war jedoch sofort von Veits Talent überzeugt. Auch Veit ist glücklich darüber, dass die Autorin ihr beim Illustrieren alle künstlerischen Freiheiten gelassen hat. Lediglich bei zwei Bildern hätten sich die beiden im Voraus abgesprochen.

Neudörfer lässt ihrer Fantasie inhaltlich ebenso freien Lauf. "Einige Geschichten beruhen aber auch auf persönlichen Erfahrungen", sagt sie. Dazu gehören vor allem die verrückten Erlebnisse ihrer Dackeldame Nanni. Die folgt der Autorin auf Schritt und Tritt. "Nanni ist neben dem Schreiben mein zweites großes Hobby", schmunzelt Neudörfer. Sie kann sich sogar vorstellen, ein eigenes Buch über die Geschichten ihres treuen Vierbeiners zu veröffentlichen.

Schließlich wächst Nannis Fankreis immer mehr: "Als ein kleines Kind das Porträt der Hündin im Buch entdeckte, wollte es unbedingt auch so ein feuerrotes Halstuch wie der kleine, schwarze Dackel haben", erzählt die 35-Jährige. Sie freut sich über jeden noch so kleinen Zuspruch. Besonders die Tatsache, dass ihre Bücher bereits von einigen Schülern für die Buchvorstellung genutzt wurden, erfüllt sie mit Stolz. "Ich will erreichen, dass die junge Generation in der digitalen Zeit trotzdem Interesse für Bücher und Kunst zeigt", betont sie.

Durchweg positive Resonanz erhielt auch Veit: "Sogar die älteren Personen, mit denen ich durch meine Arbeit in Kontakt trete, sind begeistert von "Herzwärmerchen".

Sie selbst hat sich sofort in die Weihnachtsgeschichte des schmächtigen Tannenbäumchens Ferdinand verliebt. "Die Erzählung rührte mich so sehr, dass ich schlucken musste", erinnert sie sich.

Neudörfer will mit ihren Geschichten aber nicht nur berühren, sie will auch zu einem respektvolleren Umgang mit Mitmenschen, Tieren und der Natur aufrufen-ein Thema, bei dem auch viele Erwachsene noch etwas dazu lernen könnten.

Alle kleinen Bücherwürmer, die Lust haben, die Autorin und ihre herzerwärmenden Geschichten einmal persönlich kennenzulernen, lädt Neudörfer am heutigen Freitag in "Mariannes Bastelstube" in Plittersdorf zum Vorlesenachmittag ein. Von 14 bis 16Uhr stellt sie ihr neues Buch vor und beantwortet alle Fragen rund um die Geschichten. Außerdem stellen sie und Veit am 8. Dezember ihre Werke beim Advents-DORV Bühl-Eisental aus.