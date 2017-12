Wie das Wild dem Jägerlouis durch die Lappen ging

Markgraf Ludwig Georg Simpert war der Sohn des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden, genannt der Türkenlouis, und dessen Frau Franziska Sibylla Augusta. Wegen seiner Leidenschaft für die Jagd wurde Ludwig Georg auch der Jägerlouis genannt. Aber nicht nur das Schießen des Wildes, wie Hasen, Rehe, Wildschweine, Hirsche, sondern auch die Pflege des Wildbestands war immer sein Ziel gewesen.

So wurden die Rehe und Hirsche zur Winterszeit, wenn der Schnee besonders hoch lag, mit im Herbst gesammelten Kastanien und Eicheln gefüttert. Für die Vögel gab es im Schlosspark an bestimmten Plätzen Futterstellen. Für die Enten wurde oft die Eisdecke der Schlossteiche von Schloss Favorite aufgebrochen, damit sie auch bei Frost genügend Wasser zur Verfügung hatten.

Aber sein Vergnügen mit der Jagd, das hatte Ludwig Georg noch immer. So versprach er in einer Feierlaune seinen Jagdfreunden für den kommenden November, zum ersten Advent, eine Weihnachtsjagd. Für diese hatte er Folgendes bestimmt: "Jagdzeit ist eine Stunde. Die Tiere, die dann noch am Leben sind, werden sofort freigelassen!"

Es gab zwei Arten von Jagden: die Parforcejagd, bei der man das Wild mit einer Hundemeute hetzte und dann tötete. Außerdem gab es noch die Jagd, die am fürstlichen Hofe in Rastatt üblich war: Tiere, die man lebend gefangen hatte, wurden in ein durch Tücher begrenztes Viereck getrieben. In dessen Mitte war ein Schießstand errichtet. Dort saßen die Schützen und schossen in aller Ruhe auf die sehr verängstigten Tiere, die verzweifelt einen Fluchtweg suchten. Zudem reichten Diener den Schützen die geladenen Flinten. Eine edle Jagd, bei der die Tiere eine Chance zur Flucht hätten, war das nicht! Außerhalb der Absperrung war noch eine Tribüne errichtet, auf der die Hofdamen und eingeladene Gäste dem Jagdtreiben zuschauten.

Siri, die Schlossmaus, hatte von der Jagdeinladung des Markgrafen Ludwig Georg erfahren.

Gleich wollte sie ihrem Freund Ludwig, der Stadtmaus, davon berichten. Siri und Ludwig hielten das Jagdspektakel des Markgrafen nicht für gut. Aber wenn der solch eine Bestimmung erlassen hatte, dann kam Ludwig eine Idee, wie er den Tieren helfen konnte, wieder die Freiheit zu erlangen.

Schon Tage vor der Jagd wurden vom Jagdzeughaus in Rastatt die Tücher, Lappen genannt, herangekarrt, mit denen man das Viereck für die Jagd abgrenzte. Wenn es einem Tier während der Jagd gelingen würde, durch die Tücher zu entkommen und die Flucht zu ergreifen, war es im wahrsten Sinne des Wortes "durch die Lappen gegangen". Dann wurde der Schießstand in der Mitte aufgebaut, in dem die Schützen Platz nehmen sollten. Die Treiber und die Hunde, die das Wild in den Innenraum trieben, hatten ein eigenes Gebäude nahe dem Gehege der zuvor gefangenen Tiere. Tribünen für die Zuschauer wurden rechts und links vom Jagdbereich errichtet.

Die eingeladene Jagdgesellschaft war sehr erwartungsvoll, sollten doch heute besonders schöne Rehe und Hirsche als Jagdziele zur Verfügung stehen. Viele Jagdgäste freuten sich schon darauf, einen guten Braten für ihr Weihnachtsessen mitnehmen zu dürfen. Bei der letzten Jagd 1738 wurden 200 Hasen, 180 Schweine, 66 Dachse und acht Wölfe erlegt.

Die Jagdbestimmung des Markgrafen war allen bekannt, wurde aber wegen der Gnade für überlebende Tiere belächelt. Schließlich waren bei vorausgegangenen Jagden vielleicht ein oder zwei Stücke Wild nicht erlegt worden. Ludwig, die Stadtmaus, und Siri, die Schlossmaus, hatten mit Matteo, dem Turmfalken,

denen dieses Jagen auch nicht gefiel, einen Plan abgesprochen, wie den Tieren geholfen und den Schützen der Spaß an der Jagd verdorben werden konnte. Dazu hatten Siri und Ludwig zusammen mit allen Mäuseverwandten eine große Menge getrocknete Hagebutten besorgt. Die feinen Härchen an den Kernen der Hagebutten werden auch als Juckpulver bezeichnet, da sie auf der Haut von Menschen einen Juckreiz verursachen. Johanna, die Kräutermaus vom Kloster Schwarzach, hatte aus ihrem Vorrat der zu Pulver geriebenen Wurzel der Schwarzen Nieswurz ein Päckchen Niespulver dazu gelegt. Zudem hatte Siri noch gemahlenen Pfeffer aus der Schlossküche stibitzt.

Da die Menschen in der Barockzeit nur sehr wenig von Körperpflege durch Waschen hielten, weil sie befürchteten, durch Wasser Krankheiten zu bekommen, puderten sie sich sehr stark. Auf die Dauer konnte dies aber nicht einen unangenehmen Körpergeruch vermeiden. Ja, manche Damen und Kavaliere stanken richtig. Dazu kam, dass man infolge der mangelnden Körperpflege sich fast den ganzen Tag kratzen musste. Dafür gab es extragroße Kratzlöffel, mit denen man alle Körperstellen erreichen konnte.

Ludwig, Siri und Matteo besprachen nochmals ihren Plan. "Also, Matteo lässt zuerst die Flöhe los, die den Hunden die Lust verderben sollen, das Wild in das Jagdviereck zu treiben. Dann werde ich das Juckpulver in großen Mengen von der Decke des Schießstands auf und in die Perücken und Krägen der Jäger herabwerfen. Und zum Schluss wird Siri durch den Schießstand huschen und dabei Niespulver in großen Wolken in die Luft pusten. Mal sehen, ob dann die Jagd noch stattfindet", sagte Ludwig. Alle drei kicherten und rieben sich schon vor Vergnügen die Pfoten und Krallen.

Am Jagdtag war eine große Jagdgesellschaft im Park von Schloss Favorite versammelt. Es war ein wunderschöner Sonnentag Ende November. Ein Hornsignal rief die Zuschauer zur Tribüne und die Treiber zum Jagdwild. Beim zweiten Signal zogen die Jäger mit ihren langen Flinten, Pulver- und Kugelbeuteln samt Jagdgehilfen, die ihnen die Jagdwaffen schussfertig machten, in den Schießstand ein. Dann wurde das Viereck geschlossen. Ludwig gab das Kommando: "Los Matteo, auf geht's!" Matteo rauschte heran. Aus einem kleinen Sack ließ er dicht über der Hundemeute einen ganzen Schwarm voller Hundeflöhe auf die Tiere herabfallen. Sofort verbissen sich die Flöhe in deren Fell. Die ersten Hunde setzten sich hin und kratzten sich. Immer wilder wurde die Meute. Die Wärter konnten sie kaum noch bändigen. Sie drehten sich im Kreis, kratzten sich am Kopf und am Körper und gebärdeten sich wie verrückt.

Jetzt wieder ein Hornsignal, das Gatter mit den Wildtieren wurde geöffnet. Da die Hunde aber nicht reagierten, mussten die Treiber die Tiere in das Jagdviereck treiben, das dauerte eine ganze Weile. Währenddessen huschte Ludwig unter den Balken der Holzdecke entlang und ließ das Juckpulver auf die Perücken und die Kleidung der Jäger herunterrieseln. Weil viele der Jäger sich sowieso schon wegen des normalen Juckreizes mit ihren Kratzlöffeln kratzten, fiel es gar nicht auf, dass jetzt ein Kratzen und Jucken in viel größerem Ausmaße anfing. Selbst die Jagdgehilfen waren davon betroffen und es dauerte fast fünfmal so lange, bis eine Flinte zum Schuss geladen war.

Aber einen gezielten Schuss konnte keiner der Jäger momentan abgeben. Jeder kratzte sich. Keiner konnte richtig zielen. Man kam dem Nebenmann in die Quere, der dann die Flinte in die Luft hielt und abdrückte. Auf den Zuschauertribünen wunderte man sich schon, dass nach zehn Minuten immer noch kein Stück Wild geschossen worden war. Von weitem sah man die Jäger wie wild mit den Flinten herumfuchteln und keiner konnte sich erklären, was los war.

Jetzt krachten zwei Schüsse! Der eine Schuss traf einen Ast, der dann auf die Tribüne fiel und dort ein fürchterliches Durcheinander auslöste. Die Herren mussten sich um die Hofdamen kümmern, die vor Schreck in Ohnmacht gefallen waren, weil der Ast neben ihnen heruntergekracht war.

Jetzt kam der dritte Streich! Siri blies vom Fußboden her richtige Wolken von gemahlenem Pfeffer und Schwarzem Nieswurzpulver in die Jagdgesellschaft. Wer bislang noch nichts vom Juckpulver abbekommen hatte, aber nicht schießen konnte, weil der Nachbar mit der Flinte fürchterlich herumfuchtelte, der bekam jetzt eine richtige Ladung Niespulver ab. Jetzt ging ein fürchterliches Husten, Prusten und Niesen los. Den Jägern stiegen die Tränen in die Augen. Viele rieben sich mit ihren Schnupftüchern die Augen wund und kratzten sich dabei an Kopf, Hals, Armen und Händen. Es war ein fürchterliches Durcheinander, bei dem keiner der Jäger mehr in der Lage war, einen Schuss auf das Wild, das sich zunehmend beruhigte, abzugeben. Viele Jäger schossen in die Luft, einige sogar in die Decke des Schießstands.

Markgraf Ludwig Georg saß mit den vornehmen Herren auf einer Extratribüne und wunderte sich, dass heute keinem das Jagdglück hold und kein Tier geschossen worden war. Auch konnte er nicht feststellen, was los war, deutete er doch das Wedeln der vielen Schnupftücher im Schießstand als einen Gruß an die Hofdamen auf der Tribüne. Jetzt gab es ein Hornsignal, das bedeutete, dass die Jagd in fünf Minuten vorbei sein würde. Zweimal wurde noch ein Schuss abgegeben, dabei wurde mehr durch Zufall ein Hase getroffen. Das war die einzige Jagdbeute der Weihnachtsjagd des Markgrafen Ludwig Georg.

Beim zweiten Hornsignal hatte Ludwig Georg bestimmt, dass die Tücher auf der einen Seite hochgezogen wurden. Jetzt war es so weit. Das Signal erscholl. Die Tiere wurden in die Freiheit entlassen und das ganze Rudel Rehe, Hirsche, Hasen und Wildschweine ergriff die Flucht in den nahen Wald bei Schloss Favorite.

So hatte Ludwig mit seinen Freunden Siri und Matteo, dem Turmfalken, den Markgrafen Ludwig Georg beim Worte genommen und den Tieren zu Weihnachten die Freiheit geschenkt und sie vor dem Jagdeifer der schießwütigen Jagdgäste bewahrt. Diese Geschichte wurde in einem uralten Buch einer Mäusebibliothek entdeckt. Manche Mäuse sagten, es handele sich um reines Jägerlatein, was bedeuten würde, die Geschichte sei erfunden. Glaubt Ihr das?