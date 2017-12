Konzentration aufs "Drängendste"

Auch wenn dort seit Jahren eine Bürgerinitiative aktiv ist, die die stetige Verkehrszunahme seit Öffnung des Autobahnanschlusses Rastatt-Süd beklagt und die erhoffte Entlastung durch eine Querspange in den Sternen steht, betonte Stadtplaner Markus-Reck-Kehl in der Sitzung: "Wir haben deutlich höher belastete Straßen in Rastatt."

Und nur bei denen setzt der aktuelle Plan an. Im ersten Schritt fokussiere man sich auf das Drängendste, wie es Planer Frank Gericke formulierte: Auf Bereiche, in denen der als gesundheitsgefährdend anerkannte Lärm-Schwellenwert von 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht erreicht werde. Hintergrund: Nur dort könnten nach deutschem Recht kurzfristige Maßnahmen durch verkehrsrechtliche Anordnungen auch durchgesetzt werden.

Das ist in weiten Teilen die Bundesstraßen-Ortsdurchfahrt: Dort soll es - von Süden her gesehen - eine nächtliche Begrenzung auf Tempo 30 auf der L75 (ehemalige B36) zwischen Hauptzollamt (Merzeau) und Badener Straße geben, ein durchgängiges Tempo-30-Limit auf der Kehler Straße zwischen Lützower- und Ritterstraße und weiter auf der Kapellen- und Bahnhofstraße von der Einmündung Murgstraße bis zum Bahnhof sowie eine Begrenzung von Tempo 60 auf 50 in der Karlsruher Straße zwischen Richard-Wagner-Ring und Biblisweg. Tempo 30 ist zudem tags und nachts auf der Lützowerstraße zwischen Ludwig- und Kehler Straße und in Niederbühl auf der Murgtalstraße zwischen Hans-Thoma-Straße und Am Bach geplant. In der Ottersdorfer Wilhelmstraße soll künftig nachts vom Ortseingang bei der Kindertagesstätte bis zur Ortsverwaltung Tempo 30 gelten. Auf der L77a im Norden zwischen Murgbrücke und Amand-Goegg-Straße ist eine Reduzierung von 70 auf 50 vorgesehen.

Mittelfristig sollen Fahrbahnsanierungen auf der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrt zwischen Lützower- und Ritterstraße sowie der Einmündung Murgstraße und Bahnhof für eine weitere Senkung des Lärmpegels sorgen. Auch die Murgtalstraße Niederbühl soll zwischen Mühlstraße und Am Bach saniert werden.

Stadträte aus allen Fraktionen vermissten in der Auflistung die Badener Straße, in der es "beileibe nicht leise zugeht", wie auch Planer Gericke weiß. Da die Gebäude dort aber weiter weg von der Fahrbahn stehen, seien die ankommenden Lärmwerte eben nicht so hoch wie an anderen Straßen. Für die Einschätzung werden die aus Anzahl der Fahrzeuge und Abstand zur Straße berechneten Mittel-, nicht die Spitzenwerte herangezogen.

Ein modifizierter Beschlussvorschlag ebnete letztlich den Weg für einen einstimmigen Beschluss: Der Aktionsbereich wird um die Badener Straße ergänzt, auch wenn das am kurzfristigen Maßnahmenkatlog zunächst nichts ändert. Allerdings soll der Plan früher als es die EU-Verordnung vorsieht, auf der er basiert (fünf Jahre), auf den Prüfstand. Es soll schneller auf Entwicklungen reagiert und gegebenenfalls korrigiert werden. Auch die Strecke Berliner Ring/Baldenaustraße/Rödernweg, soll, wie von Dr. Erich Wölfle (FDP) angemahnt, dabei Berücksichtigung finden. Herbert Köllner (FW) bat die Verwaltung zudem, der Bürgerinitiative im Münchfeld einen Termin anzubieten, um den Sachverhalt zu erläutern und noch offene Fragen zu beantworten.