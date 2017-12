Schandfleck in Durmersheim ist nun Geschichte

Am Dienstag, so berichteten es Standbahnpendler, wurde die Baustelle in der Bahnhofstraße aufgehoben und die Absperrung beiseite geräumt. Der ehemals wohl größte Schandfleck der Gemeinde ist Geschichte. Das Straßenstück vor dem Bahnhof, wo täglich viele Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs unterwegs sind, hatte sich seit über einem Jahrzehnt in einem Zustand der Zersetzung befunden. Vor einem halben Jahr war endlich mit der Erneuerung begonnen worden. Bis auf ein paar Nebensächlichkeiten scheint alles fertig. Auch eine Beschilderung wurde vorerst provisorisch montiert, sie weist die Straße vor dem Bahnhof als "Spielstraße" aus, es darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Die Bushaltestelle wurde noch nicht in Betrieb genommen, gestern galt noch die Ersatzhaltestelle in der Werderstraße. Die Buslinie wird aber ab Montag wieder ihren ursprünglichen Verlauf mit allen regulären Haltestellen haben, gab die Gemeinde gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Denn noch ein anderes Hindernis ist verschwunden.

Aufgehoben wurde auch die Sperrung der Hauptstraße zwischen der Raiffeisenbank und der Malscher Straße. Die wichtigste Durchgangsstraße der Hardtgemeinde ist seit 2009 in mehreren Abschnitten umgebaut worden. Wie von Bürgermeister Andreas Augustin versprochen, wurde das abschließende Teilstück am vergangenen Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Vollkommen vollendet ist die Neugestaltung noch nicht. Wie er ebenfalls angekündigte, wird die Pflasterung des westlichen Gehwegs noch einige Tage dauern. Wenn das Wetter nicht dazwischenfunkt, so verlautete aus dem Ortsbauamt, soll bis Weihnachten alles fertig sein.