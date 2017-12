Niveauvoller Ausklang des Lutherjahrs Von Manuela Behrendt Bietigheim - Eine stilvolle musikalische Würdigung der Reformation zum Abschluss des Lutherjahrs gestaltete das Streicherensemble Con Fuoco am Vorabend zum ersten Advent in der Alten Kirche in Bietigheim mit zwei Werken des barocken Meisters Antonio Vivaldi. Die bewährte Leitung der Instrumentalisten lag bei Florian Ganz. Mit Pfarrerin Tina Blomenkamp von der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde Bietigheim-Muggensturm-Ötigheim hatte er den außergewöhnlichen Abend konzipiert. Statt Weihrauchduft strömte Glühweinaroma durch das kleine Gotteshaus. Das Geläut vom Kirchturm zu Beginn der barocken Präsentation stimmte ein auf die vortreffliche musikalische Stunde, die das Lutherjahr verabschiedete und den Advent begrüßte. Als Auftakt des Konzerts war die Sinfonie in h-Moll "Al Santo Sepolcro" zu hören. Vivaldi komponierte sie in Erinnerung an religiöse Bräuche der Karwoche. Das ausdrucksstarke Musikstück zeigt eine ganz andere Seite des Venezianers. Düsterkeit und Dissonanzen prägen das "Adagio molto", fugiert präsentiert sich das "Allegro ma poco". Schwer und peinvoll unterstrichen die Instrumente das Leiden Christi. Den Hauptpart bildete die Kostbarkeit "Nisi Dominus" (Psalm 126). Blomenkamp informierte, dass schon Rainer Maria Rilke über Psalmen gesagt hatte, sie seien "Texte, um daraus Musik zu machen". Der Lyriker konnte sich in ihnen "unterbringen", fand darin Lösungen "für die großen Ängste des Lebens und die kleinen Sorgen des Alltags". Sinngemäß hatte die Pfarrerin weltliche Texte ausgesucht, um den vertonten Psalm 126 zwischen den Musiksätzen im gesprochenen Wort zu ergänzen. Gesanglich trug Gabriele Grund (Alt) die lateinischen Originalverse vor, verwob ihr warmes Timbre mit dem samtigen Klang der Streichinstrumente. Katharina Ganz bediente das Continuo-Cello und hatte damit eine gewichtige Rolle inne, denn der Generalbass (Basso continuo) ist das Fundament der Barockmusik. An der Orgel saß Barbara Krätschmer-Hochstuhl. Tiefen Eindruck in der fast vollständig besetzten Kirche machte "Nisi Dominus" einer der bekannteren Sätze; sogar in der Filmwelt setzte sich der begnadet in Musik gekleidete Vers "Cum dederit dilectis suis somnum" (Denen, die er liebt, gibt er im Schlaf) in den Ohren von Kinogängern fest. Er war Teil des Bond-Streifens "Spectre".

