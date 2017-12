Musik-Contest "Rastatt barockt" ist ein Besuchermagnet

(up) - Der Musik-Contest "Rastatt barockt" erweist sich auch in diesem Jahr als Besuchermagnet für den Weihnachtsmarkt. Mehrere Hundert Zuhörer waren am Freitagabend dabei, als auf der großen Bühne in der Mitte des Marktplatzes die Vorrunde begann. Auch in der Musikerszene wird der Wettbewerb als attraktiv wahrgenommen, so mussten die Verantwortlichen die Künstler aus insgesamt knapp 250 Bewerbern auswählen, wie Eventmanager Markus Lang verkündete.

Zu dieser Beliebtheit tragen mit Sicherheit auch die ausgelobten Preise bei, schließlich winkt dem Gewinner die Produktion eines professionellen Musikvideos durch Baden TV, dem Zweitplatzierten unter anderem die Ausstrahlung von Songs bei Radio Regenbogen und dem Dritten richtet die Brauerei Franz ein Fest aus.

Die Band Maxi Griff aus Karlsruhe warf als erste Band ihren Hut in den Ring. David Hahn am Bass, Daniel Sokolinsky am Piano, Stephan Marston am Schlagzeug sowie Namensgeber und Songwriter Maxi Griff an der Gitarre heizten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Besuchern gehörig ein und überzeugten durch die virtuose Beherrschung ihrer Instrumente. Mit eigenen Stücken wie "Home" oder "Dreaming" boten sie solide Rockmusik. Einige Besucher bewegten sich zwar rhythmisch zur Musik, ein Tanzen wurde daraus aber nicht, dazu war es einfach zu kalt. Sehr gut kam auch der Titel "No diggity" an, der von der Band Blackstreet stammt. Das Publikum spendete am Ende reichlichen und langanhaltenden Applaus.

Nach der Umbaupause präsentierte das Duo Angel Mama aus Bruchsal Jazz und Popmusik vom Feinsten. "In der Vorauswahl haben die beiden Frauen die höchste Punktzahl erreicht", betonte Lang, als er sie ankündigte. Dementsprechend hoch sei seine Erwartungshaltung. Die sollte nicht enttäuscht werden. Mit Titeln wie "When you are looking at me" oder "Rezzina Vajasina" sangen sich die beiden Frauen mit ihren sehr schönen Stimmen in die Herzen ihrer Zuhörer. Natalia und Jenny Volkova heißen sie und sie sind Mutter und Tochter, wobei Mutter Natalia auch Piano spielt. Ursprünglich stammen sie aus St. Petersburg sprechen aber perfekt Deutsch. In ihren Lieder geht es oft um die Liebe, so auch in den selbst geschriebenen Songs "Mein blondes Schicksal" oder "Was ich Dir sagen will". Sie wurden mit wohlverdientem Beifall verabschiedet.

Als dritter Künstler rundete Najenko alias Nicolai Dörr den ersten Vorrundentag des Rastatter Musik-Contests ab, mit mitreißender Rockmusik, Jazz und Popelemente inbegriffen, die zu den eher weicheren Tönen des Duos Angel Mama die ideale Ergänzung bot. Najenko präsentierte eigene Titel wie "Leben", spielte dazu Keyboard und wurde dabei von einem Schlagzeuger und einem Bassisten begleitet. Insidern ist er bekannt als Frontmann der preisgekrönten Band "Endless Second". Am Ende war kein eindeutiger Spitzenreiter unter den Teilnehmern des Abends auszumachen, die Fans können im Internet abstimmen und hier ihren Favoriten küren, der dann am 22. Dezember im Finale antreten soll.

Weitere Vorrunden des Wettbewerbs finden freitags am 8. und 15. Dezember statt, das Finale ist am 22. Dezember. Los geht es immer um 19 Uhr. www.rastatt.de