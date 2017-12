Weitere Aufgaben durch neues Prostitutionsgesetz

Seit 1. November unterliegen alle Frauen und Männer, die als Prostituierte tätig sind, einer Anmeldepflicht. Sie erhalten einen Schein, ähnlich einem Gewerbeschein, der regelmäßig erneuert werden muss. Außerdem müssen sich die Prostituierten beim Gesundheitsamt beraten lassen - dieses Beratungsgespräch ist die Voraussetzung für den Erhalt der Anmeldebescheinigung.

Rund 60 Frauen gehen laut einer aktuellen Schätzung im Rastatter Stadtgebiet der Prostitution nach. Nimmt man den Stadtkreis Baden-Baden dazu, der vom Gesundheitsamt Rastatt mitbetreut wird, kommen noch einmal 100 Frauen hinzu. Jede von ihnen ist verpflichtet, sich zunächst vom Gesundheitsamt einen Beratungstermin geben zu lassen. Eva-Christiane Pantke-Ehlers und Petra Tuschla-Hoffmann sind dabei bemüht, bei diesen Beratungen auf die persönliche Situation der Frauen einzugehen. "Die Gespräche finden immer unter vier Augen statt. Es gibt Kaffee oder Tee, die Frauen sollen sich wohlfühlen", sagt Tuschla-Hoffmann. Immerhin seien viele von ihnen sehr verunsichert. Das Gesetz, das ja erlassen wurde, um die Prostituierten zu schützen, könne gleichzeitig auch für eine Stigmatisierung der Frauen sorgen. "Viele von ihnen leben ein Doppelleben. Die Familie weiß nicht, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Wenn die Frauen jetzt gezwungen werden, einen Ausweis mit sich zu führen, der ganz klar belegt, welchem Gewerbe sie nachgehen, dann ist das nicht unbedingt von Vorteil", sagt Eva-Christiane Pantke-Ehlers.

"Es ist zwar möglich, sich eine Alias-Bescheinigung unter einem Pseudonym ausstellen zu lassen, das machen auch die meisten Frauen, die erste Anmeldebescheinigung muss aber immer auf den richtigen Namen ausgestellt sein", fügt Christiane Layh vom Ordnungsamt des Landkreises an. Layh führt mit den Betreffenden ebenfalls ein Beratungsgespräch. Anders als beim Gesundheitsamt geht es in ihrer Beratung aber hauptsächlich darum, über organisatorische Dinge zu informieren: Wie sind Prostituierte im Krankheitsfall abgesichert, welche Rechte haben sie laut neuem Gesetz, wo können sie sich bei gesundheitlichen oder sozialen Fragen beraten lassen und wie sieht es mit der Steuerpflicht aus? War die Frau bereits zuvor beim Gesundheitsamt zur Beratung und ist ihr Aufenthaltsstatus geklärt, kann sie ihre Bescheinigung in aller Regel gleich mitnehmen. Müssen noch Fragen geklärt werden, ist die Bescheinigung aber spätestens am fünften Tag nach dem Gespräch fertig.

Für Christiane Layh sind die Beratungsgespräche "völliges Neuland". "Wir im Ordnungsamt hatten bisher mit dem Thema keine Berührungspunkte." Um die Erfordernisse, die das neue Gesetz mit sich bringt, umzusetzen, habe man intern die Arbeitsabläufe etwas umorganisiert. Die Anmeldebescheinigung, die Layh ausstellt, sind zwei Jahre lang gültig, bei Prostituierten, die jünger als 21 Jahre alt sind, gelten sie ein Jahr lang.

Jedes Jahr stattfinden muss das Beratungsgespräch im Rastatter Gesundheitsamt (bei unter 21-Jährigen: alle sechs Monate). Petra Tuschla-Hoffmann und Eva-Christiane Pantke-Ehlers wechseln sich dabei ab. Außerdem sei meistens eine Dolmetscherin mit dabei: Die meisten der Frauen, die sich zu den Gesprächen einfinden, sprechen wenig Deutsch. "Wir brauchen Übersetzerinnen für Bulgarisch, Spanisch, Englisch, Thai oder Rumänisch." Die Beratung im Gesundheitsamt - die Ämter sprechen sich übrigens, was die Termine betrifft, meist ab, so dass die Frauen nicht zweimal kommen müssen - umfasst Themen wie ungewollte Schwangerschaften, sexuell übertragbare Krankheiten oder den Schutz vor Gewalt.

Auch über die Verwendung von Kondomen wird aufgeklärt: Die ist nämlich seit der Gesetzesänderung Pflicht. Wer die Dienste einer Prostituierten in Anspruch nimmt und kein Kondom verwendet, macht sich somit strafbar. "Und bei allen Schwachstellen, die das neue Gesetz hat - dieser Punkt wird von den Frauen in aller Regel als sehr positiv wahrgenommen", freut sich Pantke-Ehlers. "Ein paar positive Seiten gibt es doch. Wenn man ein gutes Beratungsgespräch hinkriegt, kann man die Rechte der Frauen durchaus stärken", merkt ihre Kollegin an.