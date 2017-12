"Erstklässlergutschein": Bedarf steig t Rastatt (for) - Bildung kostet - das bekommen Eltern spätestens dann zu spüren, wenn das Kind eingeschult wird und ein Schulequipment besorgt werden muss. Doch was, wenn es aus finanziellen Gründen unmöglich ist, das eigene Kind vollständig für die Schule auszustatten? Mit dem "Erstklässlergutschein" will das katholische Dekanat Rastatt in Kooperation mit dem Caritasverband für den Landkreis der Kinderarmut entgegenwirken. Neben einem Schulranzen, diversen Heften und Stiften, einem Mäppchen und dem passenden Turnbeutel stehen oft noch ein Aquarellkasten und verschiedene Bastelutensilien auf der Liste. Ganz zu schweigen von einer prall gefüllten Schultüte, die Eltern ihren Schützlingen natürlich auch nur ungern vorenthalten möchten. Evelyn Baumeister vom Caritasverband kennt die Probleme, vor denen viele finanziell geschwächte Eltern kurz vor der Einschulung ihres Kindes stehen. Der Gefahr, dass Armut ein Hindernis für Bildung wird, soll der "Erstklässlergutschein" entgegenwirken. Für das Vorschuljahr 2013/2014 entschied sich der Arbeitskreis Kinderarmut erstmals dazu, Gutscheine eines Schreibwarengeschäfts im Wert von je 100 Euro an bedürftige Familien zu verschenken. 43 Gutscheine wurden damals vergeben. Mittlerweile geht das Projekt mit rund 100 Gutscheinen in die fünfte Runde. Die wichtigsten Kooperationspartner sind laut André Scholz, Dekanatsreferent beim Dekanat Rastatt, die Kindertagesstätten. Leitung und Erzieherinnen entscheiden, für welche Familie der "Erstklässlergutschein" hilfreich sein könnte. Am Projekt beteiligt sind derzeit 34 katholische Kitas, von denen 27 einen Bedarf an "Erstklässlergutscheinen" vermerken konnten. Hannelore Klethi, Leiterin des Kindergartens St. Martin Iffezheim, bietet die Gutscheine schon zum dritten Mal in ihrer Einrichtung an. Von Anfang an war sie begeistert von der Maßnahme. Nach welchen Kriterien die Familien ausgewählt werden, sei unterschiedlich. Hilfebedarf sei beispielsweise bei arbeitslosen Eltern mit Hartz-IV-Bezug, aber auch bei Alleinerziehenden oder Mehrkindsfamilien zu erkennen, so Klethi. Es muss allerdings nicht immer ein Kind sein, das generell in sozial schwachen Verhältnissen lebt. Manchmal sind es schlimme Schicksalsschläge, die eine Familie im falschen Moment völlig aus der Bahn werfen. Gerade in solchen Fällen sei es wichtig, nach weichen Kriterien zu entscheiden, so Baumeister. Hilfen knüpfen Behörden oft an harte Bedingungen. "Viele Eltern bekommen nur schwer Hilfe, weil sie ihre Bedürftigkeit nicht beweisen können", schildert sie die Problematik. Für den "Erstklässlergutschein" sind keine Belege vorzuzeigen, auch endlose Behördengänge bleiben den Betroffenen erspart. Der Wertgutschein sei viel eher als ein Geschenk zu betrachten. Dieser Meinung ist auch Klethi, die gemeinsam mit ihrem Team genau beobachtet, für welche ihrer Vorschulkinder sich ein Gutschein eignen könnte. "Nach vier Jahren kennt man die Kinder. Man baut im Laufe der Zeit eine Beziehung zum Kind und dessen Familie auf", sagt sie. Aufgrund dieser Vertrautheit sei es auch einfacher, die Eltern eines bedürftigen Kindes diskret anzusprechen. Klethi legt großen Wert darauf, niemanden in seinem Stolz zu verletzen. Beim Gespräch ist sie deshalb sehr einfühlsam. "Die Eltern zeigten sich bisher immer alle dankbar. Manche Mütter brachen vor Freude sogar in Tränen aus", so Klethi. Dass Eltern das Angebot ausschlagen, habe sie persönlich noch nie erlebt. Auch Scholz kann sich nur an einige wenige Familien erinnern, welche die Unterstützung nicht annehmen wollten. Ganz besonders freut Klethi, dass die Gutscheine kurz vor Weihnachten vergeben werden: "Es ist ein Zeitpunkt, an dem man gerne Geschenke macht und annimmt." Eltern könnten so ihrem Kind doch noch den Wunschschulranzen unter den Tannenbaum legen und so für glänzende Kinderaugen sorgen. Finanziert wird das Projekt allein durch Spenden. Dazu zählt auch die Beteiligung der Kirchengemeinden, die einen Teil des Geldes vom "Caritasspendentopf" für die Gutscheine opfern. Da der Bedarf an "Erstklässlergutscheinen" in der vergangenen Zeit kontinuierlich angestiegen ist, bangt Baumeister jedes Jahr darum, ausreichend Spendengelder sammeln zu können. Bisher war ihre Sorge jedoch unbegründet: "Ich glaube, unser Projekt steht unter einem guten Stern." Auch zukünftig hofft Baumeister auf ausreichend finanzielle Unterstützung.

