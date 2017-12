Wunden, die auch die Zeit nicht heilt

(for) - Der Verlust eines geliebten Menschen ist immer mit tiefem Schmerz verbunden. Ganz besonders tief sitzen die Wunden "verwaister" Eltern. Das eigene Kind zu verlieren, ist ein Bruch in der natürlichen Lebensordnung. Der Weg zurück in den Alltag erscheint oft aussichtslos. Für alle trauernden Eltern wird es deshalb zum zweiten Mal einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche im Dörfel geben. Er findet am Weltgedenktag der verstorbenen Kinder am 10. Dezember um 17 Uhr statt.

"Es darf nicht sein, dass eine Mutter in das Grab ihres eigenen Kindes schauen muss." Als Anneliese Dürr den Satz zum ersten Mal hört, ist sie selbst noch ein kleines Mädchen. Die wahre Bedeutung dieser Worte erfährt sie erst Jahre später.

Ein Kind zu verlieren, ganz egal welchen Alters, ist wohl das Schlimmste, was Eltern widerfahren kann. Die Lücke, die dadurch entsteht, kann meist nie mehr gefüllt werden. Zwar ist der Spruch "Zeit heilt alle Wunden" in aller Munde, das sechsköpfige Organisatorenteam des Gedenkgottesdiensts weiß jedoch, dass gewisse Narben für immer bleiben.

Einige der Frauen kennen den unaufhörlichen Schmerz aus eigener Erfahrung. Aus diesem Grund organisieren sie am 10. Dezember abermals für alle "verwaisten" Eltern und Großeltern einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. "Eingeladen sind ausdrücklich auch alle, die um ein erwachsenes Kind trauen", so Dürr.

Bereits im vergangenen Jahr stieß die Gedenkfeier auf äußerst positive Resonanz. Für mindestens 30 Kinder habe man Kerzen angezündet. Das Altersspektrum der Anwesenden zeigte sich gemischt. Neben Vätern und Müttern seien auch viele Großeltern und Kinder in der Kirche gewesen.

"Die Stimmung war etwas ganz Besonderes", berichtet Marita Beyme, eine der Organisatorinnen. Selbst, als das Orgelspiel das Ende des Gottesdiensts einleitete, sei die Kirchengemeinde noch lange sitzengeblieben. "Es lag keine Schwere im Raum, eher Besinnlichkeit", beschreibt sie die Atmosphäre des vergangenen Gedenktags.

Der diesjährige Gottesdienst, der unter dem Titel "Weg" steht, wird ähnlich ablaufen. Musikalisch wird er vom Chor Ruach aus Bietigheim begleitet. Auch dieses Jahr können Eltern den Namen ihres Kindes wieder auf einer Kerze verewigen, die während des Gottesdiensts an der Osterkerze entzündet wird. Als Symbol der Erinnerung soll sie tröstendes Licht in die dunkle Trauer bringen.

Außerdem besteht die Möglichkeit, den Namen des Verstorbenen auf eine Liste zu schreiben. Im Laufe der Gedenkfeier werden alle Namen vorgelesen. Dieses Ritual bildet den Kern des Abends. Hinter einem einfachen Namen stecken für die Hinterbliebenen oft tausend Erinnerungen. Die laute Namensnennung wirke dem Vergessen entgegen, sind sich die Organisatorinnen einig.

Zum Abschluss werden kleine Steine, verziert mit Malereien und kurzen Versen, an die Besucher verteilt. Ob diese nun als Wegweiser, als Stolperstein oder als etwas völlig anderes angesehen werden, sei jedem selbst überlassen. Seinen Trauerweg bewältige letztendlich sowieso jeder auf seine eigene Art und Weise. Annett Brinck, die gemeinsam mit Petra Bonkosch als ehrenamtliche Trauerbegleiterin im Trauercafé "Vergissmeinnicht" tätig ist, sieht trotzdem einen großen Vorteil darin, seinen Schmerz mit Gleichgesinnten zu teilen: "Man wird verstanden, ohne sich erklären zu müssen."