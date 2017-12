Musikalische Zeitreise durch die Epochen

Bühl

Wohl der Gemeinschaft Bühl (cn) - In Zeiten beunruhigender gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen will die Stadt Bühl für ihre Bürger eine Kommune der Beständigkeit darstellen. Dies war die zentrale Botschaft des Oberbürgermeisters bei der vorweihnachtlichen Seniorenfeier (Foto: cn).

Bietigheim

Ausklang des Lutherjahrs Bietigheim (manu) - Eine stilvolle musikalische Würdigung der Reformation zum Abschluss des Lutherjahrs gestaltete das Streicherensemble Con Fuoco am Vorabend zum ersten Advent in der Alten Kirche in Bietigheim mit zwei Werken des barocken Meisters Antonio Vivaldi (Foto: manu).

Ottersweier

An Tabellenspitze gerappt Ottersweier (mf) - Die Ottersweierer Fußballer sind ganz obenauf. Sie führen die Kreisliga A Süd souverän an. Teil des Erfolgs könnte ein Rap-Song sein, mit dem sie sich vor den Spielen in der Kabine motivieren. Geschrieben hat ihn Abwehrspieler Alex Ekobo-Scheuerer.