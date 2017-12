Hilfe zur Selbsthilfe mit einem Schluck Kaffee

Rastatt - Ein Start in den Tag ohne Kaffee - für viele undenkbar, mehr als 150 Liter von dem Heißgetränk trinkt jeder Deutsche durchschnittlich im Jahr. Dass ein Kaffee mehr kann, als wach machen und für eine Auszeit im Alltag sorgen, zeigt die Kaffeerösterei der Brüder David und Simon Zeitvogel im kongolesischen Rethy. Wer "das braune Gold" des Duos in seiner Tasse hat, gönnt sich einen "Kaffee mit Geschichte".

Die Geschichte beginnt im Jahr 2008, als David Zeitvogel im Rahmen eines Missionseinsatzes hilft, ein durch den Krieg beschädigtes Wasserkraftwerk wieder aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. In den Jahren darauf folgen weitere Besuche und Projekte in Zusammenhang mit der Wartung des Kraftwerks und dem Ausbau des Stromnetzes. Beim Besuch seines Bruders Simon 2009 entsteht die Vision für ein privates Entwicklungsprojekt, das den Strom nutzen und der Region um Rethy langfristig eine wirtschaftliche Perspektive geben soll. "Der Kongo hat neben den Bodenschätzen viele Agrar-Rohstoffe, leider werden die meisten davon im Rohzustand in andere Länder exportiert. Die Verarbeitung der Rohstoffe im eigenen Land findet so gut wie nicht statt, dies hat zur Folge, dass die Endprodukte aus anderen Ländern oft teuer und in minderer Qualität wieder eingekauft werden müssen", verdeutlicht David Zeitvogel.

Vor diesem Hintergrund war den Brüdern schnell klar, dass sie lokale Rohstoffe gewinnen wollen, diese aber auch direkt vor Ort verarbeitet und zumindest teilweise dem heimischen Markt zugeführt werden sollten. Anfangs sei auch die Produktion von Mehl oder Palmölprodukten im Gespräch gewesen. "Mitten im Kaffeegebiet war dann relativ schnell klar, dass die Wahl auf die Kaffeeproduktion fällt." Nach der Gründung ihrer Firma im Jahr 2012 wurde der Kaffee ausschließlich im Kongo vertrieben. Auf Wunsch vieler Freunde und Unterstützer planten die Brüder den Export nach Deutschland. Zusätzlich soll der Vertrieb in Deutschland als zweites Standbein der langfristigen Sicherung und dem Ausbau der Arbeitsplätze im Kongo dienen. Es folgte ein langer Weg mit vielen Hindernissen, bis Anfang Oktober endlich 1,5 Tonnen des eigenen Kaffees mit dem Flugzeug in Deutschland landeten. "Das Einarbeiten in die Kunst der Kaffeeproduktion, die Anschaffung der notwendigen Maschinen sowie die Einarbeitung der Mitarbeiter waren zwar anstrengend, aber trotzdem erfüllend und machbar. Zermürbend und nervenaufreibend waren allerdings die bürokratischen Hürden, die es vor allem im Kongo zu überwinden galt", berichten die beiden. Warum sie trotz der enormen finanziellen und auch zeitlichen Belastung niemals aufgegeben haben, erklären die Brüder mit einem Wort: "Umoja". Das suahelische Wort für "Freundschaft und Gemeinschaft" ist nicht nur der Name ihres Kaffees, sondern gleichzeitig auch die Vision ihrer Firma. Daher sind faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, hohe Qualität, aber gleichzeitig auch Zukunftsfähigkeit und langfristig Wirtschaftlichkeit das Ziel. Sie hoffen, so zu einem erfolgreichen Vorzeigebeispiel zu werden und andere Investoren zu ähnlichen Projekten in der Region zu motivieren. Der soziale Aspekt der Firma steht dabei klar im Vordergrund. Daher sind die beiden Brüder besonders stolz darauf, dass sie bereits vier festen Mitarbeitern, über 20 Honorarkräften und den lokalen Kaffeebauern faire Löhne und damit ein besseres Leben ermöglichen.

Durch sein sicheres Einkommen kann beispielsweise der Mitarbeiter Saula Tchombe seinem Sohn ein Studium ermöglichen. Dies motiviert nicht nur die beiden Brüder, die Firmeninhaber sind, sondern die ganze Familie und viele Freunde, ihr Herzblut ehrenamtlich in dieses Projekt zu stecken. Unzählige Male waren die beiden Brüder auch für längere Zeiträume im Kongo, um die Firma zum Laufen zu bringen und die Mitarbeiter einzuarbeiten. Umgang mit der Röstmaschine und den Computern, wirtschaftliches Denken und selbstständig Probleme lösen - nach Angaben der Firmeninhaber war viel Geduld nötig, bis die Mitarbeiter auch ohne ihre Anwesenheit verantwortlich und effektiv arbeiten konnten. Doch mittlerweile haben die vier festen Angestellten, die schon lange zu Freunden geworden sind, die Abläufe fest im Griff.

Wenn es doch mal Probleme gibt, hilft die Datenbank und Software, die Samuel Zeitvogel, ein weiterer Bruder, entwickelt hat. Damit lässt sich von Deutschland aus auf die Kaffeeproduktion zugreifen. Dieses System ermöglicht eine gleichbleibende Qualität des Kaffees. Selbstverständlich gehört es für die Inhaber zur Firmenphilosophie, auch auf die biologische Qualität des Kaffees zu achten und ausschließlich Hochland-Arabica-Bohnen von lokalen Bauern zu nutzen. Der Umoja-Kaffee konnte sich vor Ort etablieren und wird mittlerweile von Einheimischen, aber auch von Mitarbeitern der UN, Ärzte ohne Grenzen und weiteren NGOs gekauft und getrunken.

Besonders freut es die beiden, dass auch Einheimische, die oft nicht viel Geld haben, den höheren Kaffee-Preis, die ihre Firmenphilosophie mit sich bringt, gerne zahlen, um sich ab und an ein regionales Genussmittel zu gönnen.

Das nächste Ziel ist es, den Kaffee auch in der Region zu verkaufen. Bisher brachten die Brüder immer nur Probepackungen für Freunde und Familie mit, da die bürokratischen Hürden des Exports noch nicht überwunden waren. Anfang Oktober war es aber endlich so weit und 1,5 Tonnen Kaffee warten nun darauf, von Liebhabern des besonderen Kaffees gekauft und genossen zu werden.

"Wir hoffen, dass gerade in der Vorweihnachtszeit viele Käufer den Kaffee als ideales Geschenk sehen, bei dem sowohl den Beschenkten als auch einer ganzen Region im Ostkongo etwas Gutes getan wird", sind die Brüder und alle Unterstützer, unter anderem die International Community of Integration, zuversichtlich. Der Umoja-Kaffee kann online als ganze Bohne oder gemahlen in 125- oder 500-Gramm-Packung bestellt werden. Weitere Infos gibt es im Internet.

www.coffee-umoja.com