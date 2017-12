Stadt braucht mehr Personal

612 Stellen, verteilt auf 820 Beschäftigte, bestimmen derzeit das Personaltableau der Rastatter Stadtverwaltung. Im kommenden Jahr ist nach jetzigem Stand ein Anstieg auf 621 Stellen vorgesehen, wie Personalchef Klaus Kögel im Ausschuss darlegte. Die Personalkosten würden von 37 Millionen auf 38,2 Millionen Euro steigen. Offen ist, ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Kögel deutete an, dass man aktuell die Schaffung dreier weiterer Stellen erwäge. Wegen der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge bräuchte man einen Sachbearbeiter im Ordnungsamt; im Tiefbau werde ein weiterer Ingenieur benötigt. Am Ratstisch umstritten war eine zusätzliche Stelle im Kundenbereich Finanzen. Dabei gehe es vor allem um die zunehmend komplexer werdende Materie der Steuererklärungen, sagte Kämmerer Wolfgang Nachbauer. Einen ausgebildeten Finanzwirt einzustellen, sei sinnvoll, um auch einer möglichen Haftung des Oberbürgermeisters oder städtischer Mitarbeiter vorzubeugen.

SPD-Fraktionschef Joachim Fischer wollte zunächst mal den zwingenden Charakter des Bedarfs nicht bestätigen. Gleiches galt für einen Stellenbedarf im Forst, den die Verwaltung mit Forderungen der Gemeindeprüfungsanstalt und der Unfallkasse begründete.

Umgekehrt zweifelte Fischer an, ob gerade im technisch-planerischen Bereich die Personalstärke ausreiche, um die geplanten Vorhaben umsetzen zu können. Kämmerer Nachbauer kündigte an, dass man im kommenden Jahr 17,8 Millionen in Baumaßnahmen investieren wolle. In den Jahren bis 2021 kommen noch mal insgesamt fast 79 Millionen hinzu. Die Ausgangslage hat sich zuletzt mit der November-Steuerschätzung weiter verbessert. An Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen wird die Stadt unterm Strich mit zusätzlichen Einnahmen von 1,5 Millionen Euro rechnen können.