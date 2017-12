Hängepartie um Wolf-Eberstein-Halle beendet Von Heiner Wirbser Muggensturm - Ein Weihnachtsgeschenk machte sich der Muggensturmer Gemeinderat bei seiner jüngsten öffentlichen Ratssitzung selbst, denn mit der Entscheidung, die Brandschutzvorgaben für die Wolf-Eberstein-Halle nach den neusten Kriterien und Anforderungen umsetzen zu lassen kann nun das langersehnte Projekt zur Erweiterung, zum Umbau, sowie zur Modernisierung der Halle in die Realisierungsphase treten. Hauptamtsleiter Claus Gerstner erläuterte zu Beginn der Sitzung nochmals die einzelnen Planungsschritte. Seiner Ausführung zufolge waren die Planungen für den Umbau und die Erneuerung der Halle schon weit fortgeschritten, ehe das Landratsamt als Genehmigungsbehörde für das Gesamtprojekt Anfang des Jahres zur Auflage eine aufgeschaltete Brandmeldeanlage gefordert hatte. Begründet wurde diese Forderung damit, dass das vorhandene Gebäude nicht in Brandabschnitte unterteilt worden ist und Fluchtwege nicht ausreichend vorhanden seien. Dies hatte zur Folge, dass das Baugesuch nicht weiterbearbeitet wurde (wir berichteten). Es wurden Lösungsansätze gefunden, die den Brandschutzvorgaben mit Brandschutzmauern, Fluchtwegen und dergleichen entsprechen, fasste Gerstner zusammen. Die Kostenschätzung für Brandschutzmauer und Fluchtwege bewegte sich in etwa in gleicher Höhe, wie die der technischen Lösung in Form der aufgeschalteten Brandmeldeanlage mit rund 500 000 bis 550 000 Euro. Der hinzugezogene Brandschutzgutachter Klaus Steppacher sei zur gleichen Auffassung gekommen. Der Gemeinderat machte sich die Entscheidung, ob man der technischen Lösung mit Brandschutzmauer oder der aufgeschalteten Brandmeldeanlage den Vorzug geben sollte, nicht leicht. Letztlich wollte man prüfen, ob beide Lösungen parallel nicht doch möglich seien. Denn, so war vielfach zu hören, wenn man sich jetzt für die eine der beiden Arten entscheidet, werde eventuell in ein paar Jahren auch die andere zusätzlich gefordert. Alle Fraktionen kamen zur Auffassung, dass man - bei einer gesamten Investition von mehreren Millionen Euro - nicht an der Sicherheit sparen sollte und forderten den bestmöglichsten Brandschutz. Das mit dem Projekt befasste Planungsbüro Becker bekam den Auftrag, die Kosten für eine kombinierte Lösung zu ermitteln. Wie Claus Gerstner ausführte, würden diese für eine solche moderne kombinierte Brandschutzanlage rund 60 000 Euro höher liegen als bei der einfachen Lösung. Für Harald Unser (MBV), Walter Jüngling (SPD) und Joachim Schneider (CDU) war es keine Frage, diese Mehrkosten mitzutragen - es gehe schließlich um die Sicherheit der Bürger. Bürgermeister Dietmar Späth freute sich über das einstimmige Votum des Muggensturmer Gemeinderats. Mit dieser Entscheidung sei nun der Weg frei für die weitere die Realisierung des Mammut-Projekts, betonte er. Mit Nachdruck wolle man nun die restlichen Detailplanungen vorantreiben, um schließlich bis Mitte April das Leistungsverzeichnis zu erstellen. Danach sollen die Ausschreibungen erfolgen. Die Auftragsvergabe ist für den September geplant; mit dem Baubeginn ist mit Anfang Oktober zu rechnen. Zuvor jedoch will die Gemeindeverwaltung mit den Vereinen eine genauere Terminplanung besprechen. Gemeinderat Harald Unser (MBV) ließ sich jedoch nicht nehmen nochmals auf die Gesamtkosten des Großprojektes zu verweisen. Seine Fraktion sieht sich darin bestätigt, dass die Warnungen vor der Kostenexplosion für dieses Projekt durchaus berechtigt sind. Die beiden jetzt genehmigten Bauabschnitte Halle und Sanitärbereich belaufen sich auf insgesamt rund neun Millionen Euro. Mit dem Wirtschaftsbereich, so befürchte die MBV, wird dann der Hallenumbau bei zwölf Millionen Euro liegen. Auch wenn die MBV seiner Zeit den Hallenumbau in dieser Form abgelehnt hat, wird man, so kündigte Unser an, die Mehrheitsentscheidung respektieren und bei den künftigen Entscheidungen mitzudiskutieren.

