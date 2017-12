Schülerfirma "Bellegno" bietet Holz-Deko an

Rastatt (for) - Weil man wirtschaftliche Zusammenhänge am besten in der Praxis versteht, hat sich die gemeinnützige GmbH IW Junior das Ziel gesetzt, Schüler in Deutschland durch verschiedene Angebote perfekt auf das zukünftige Berufsleben vorzubereiten. Das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium (LWG) Rastatt setzt auf die Zusammenarbeit mit IW Junior. Im Rahmen des Seminarkurses können angehende Abiturienten ihre eigene Firma gründen. "Bellegno" nennt sich die neue Schülerfirma des LWG, die von 20 Schülern der Jahrgangsstufe K1 gegründet wurde. Aus dem Italienischen übersetzt steht der Firmenname für "schönes Holz" und beschreibt somit ziemlich genau das Produkt, welches die Firma vertreibt: Handgemachte Dekoartikel aus recyceltem Holz. Ob sich die Idee auszahlt, wird sich zeigen. Ziel ist es, die Firma für ein ganzes Jahr aufrecht zu erhalten. Bereits zum dritten Mal wird am LWG die Firmengründung als Seminarkurs angeboten. Die Note des Seminarkurses kann die der mündlichen Prüfung im Abitur ersetzen. Jutta Kuhn-Bittner, betreuende Lehrkraft des Kurses, will ihre Schützlinge mit dem Angebot des Kultusministeriums für das spätere Berufsleben motivieren: "Während der zwölf Schuljahre sind Schüler die meiste Zeit in der Rolle der Konsumenten, die mit theoretischem Stoff zugeschüttet werden. Die Schülerfirma führt zu einem Rollentausch. Sie werden selbst zu Unternehmern und erfahren Wirtschaft praxisnah." Bisher habe sie mit dem Angebot nur positive Erfahrungen gemacht, berichtet die Lehrerin. Auch in den Reihen der Schüler sei das Interesse groß, weshalb die Zahl der Teilnehmer seit den vergangenen drei Jahren stets gestiegen ist. "Ich habe schon lange vor, mich nach der Schule im Marketingbereich niederzulassen", erzählt Lili Ötvös. Die Möglichkeit, über eine Schülerfirma erste Marketingluft zu schnuppern, ergriff sie deshalb sofort. Auch Veronica Kraus kann sich vorstellen, später in der Wirtschaft tätig zu sein: "Wirtschaft umfasst einen großen Arbeitsbereich. Als mir angeboten wurde, das Firmenleben hautnah zu erfahren und mich als Unternehmerin auszuprobieren, wollte ich die Chance auf jeden Fall nutzen", sagt sie. Ein zusätzlicher Ansporn sei die Urkunde, welche die Beteiligten nach Abschluss vom Institut der deutschen Wirtschaft erhalten. Für die zukünftige Bewerbung könne sie von Vorteil sein, betont Kuhn-Bittner. Die Jungunternehmer von "Bellegno" stehen jedoch noch am Anfang, denn zunächst mussten alle organisatorischen Dinge geregelt werden. Dazu gehört auch die Beschaffung des Startkapitals: "Das ergibt sich aus Anteilsscheinen, die für je 10 Euro erworben werden können", erklärt Tobias Anselm, Vorstandsvorsitzender der Firma. Außerdem wurde das Unternehmen in Verwaltungs-, Finanz-, Marketing- und Produktionsabteilung unterteilt. Damit am Ende jeder in allen Bereichen Wissen vorweisen kann, finden neben der Praxis einige Theorieeinheiten statt. Schließlich sollen die Schüler bestmöglich auf die Präsentationsprüfung, die am Ende des Schuljahres ansteht, vorbereitet werden, so Kuhn-Bittner. Unterstützt werden die Jungunternehmer vom Institut der deutschen Wirtschaft. IW Junior sorgt als Teil des Verbunds für die rechtliche Absicherung der Schülerfirma und legt ein Handbuch mit allen nötigen Informationen vor. Auch die betreuende Lehrkraft kann als "Schulpate" im Ernstfall eingreifen. In erster Linie regeln die Schüler ihre Firmenangelegenheiten aber selbst. Das sei zwar mit viel Arbeit verbunden, doch man lerne schnell, sich die Zeit richtig einzuteilen. Momentan hat die Produktionsabteilung alle Hände voll zu tun, denn am 8. und 23. Dezember können auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt ihre vielfältigen Holzdekorationen erworben werden. Die Start-up-Unternehmer hoffen, mit "Bellegno" im Landeswettbewerb als eine der besten deutschen Firmen abschneiden zu können.

