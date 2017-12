Betreuung hat sich gut eingespielt

Steinmauern - "Man muss Kontakt haben, um besser Deutsch zu sprechen", erklärt der 20-jährige Muhammad, der aus Bagdad stammt, warum er am Dienstagabend zum Begegnungstreff ins katholische Gemeindehaus in Steinmauern gekommen ist. Adventlich gedeckte Tische mit Weihnachtsgebäck erwarten dort die Besucher, die fast alle Flüchtlinge sind.

Muhammad ist wissbegierig: Als er sich mit einem Stück Stollen an den Tisch setzt, antwortet er "Kuchen" auf die Frage, was er auf dem Teller hat. Das Wort Stollen hat er bislang noch nicht gehört, er möchte es gern geschrieben sehen und dann das Blatt Papier mitnehmen. Der Iraker ist Anfang 2016 mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Jaffar nach Steinmauern gekommen, mittlerweile ist sein 13-jähriger Bruder Muslim auch bei ihnen. Die Eltern sind mit dem dritten Bruder (16) noch in Griechenland, aber freudestrahlend berichtet Muhammad, dass er einen Brief vom Bundesamt für Migration erhalten habe, in dem zugesagt werde, dass sie im Januar nach Deutschland dürfen.

Der junge Mann hat die B1-Sprachprüfung in Deutsch geschafft und kann sich relativ gut ausdrücken. Er macht eine Einstiegsqualifikation bei Weber Metallbau in Kuppenheim. In Steinmauern fühlt er sich wohl: "Alle hier sind sehr nett."

Der Begegnungstreff, der im vergangenen Jahr einmal wöchentlich im Bürgerhaus stattfand und in erster Linie der Sprachförderung diente, findet mittlerweile nur noch alle zwei Wochen statt - einmal im Gemeindehaus, einmal im Jugendzentrum, berichtet Nicole Dreher, die im Rathaus Ansprechpartnerin für die Flüchtlinge ist und deren Betreuung koordiniert.

Das ehrenamtliche Engagement in der Flößergemeinde kann sich sehen lassen: Nicole Dreher kann auf eine Netzwerkliste von rund 50 aktiven Helfern zurückgreifen, die sich in zehn Arbeitsgruppen organisiert haben: Begegnungstreffen, "Welcome", Kinderbetreuung, Sprachförderung, Hausaufgabenbetreuung, Springerdienst, Sport und Freizeit, Behörden, Fahrrad-Reparatur und Kleiderkammer, die montags von 18 bis 19 Uhr im Pfarrhaus geöffnet ist.

Die meisten der rund 40 Flüchtlinge, die aktuell in Steinmauern leben, kommen aus Syrien und haben gute Kontakte untereinander, berichtet Nicole Dreher, die sich "weit über das übliche Maß hinaus" für die Flüchtlinge engagiert, wie Bürgermeister Siegfried Schaaf betont. In der Containeranlage beim Bauhof, in der anfangs 20 Flüchtlinge lebten, sind momentan nur noch zehn untergebracht. Obwohl diese auf engstem Raum zusammenleben, habe es bislang keine Schwierigkeiten gegeben, verdeutlicht sie.

Beim Begegnungstreff im Gemeindehaus sind mittlerweile knapp 30 Leute eingetrudelt. Die Kinder machen Brettspiele, ein Flüchtling hat einen großen Teller Kubbeh mitgebracht, frittierte Hackfleischbällchen. Diese wurden am vergangenen Sonntag auch auf dem Adventsmarkt angeboten, stolz berichtet er, dass die Flüchtlinge einen eigenen Stand mit Spezialitäten hatten.

Nun hat Walid am Tisch Platz genommen, er kommt aus der syrischen Stadt Hama und lebt seit gut einem Jahr in der Flößergemeinde. Er trainiert wie 14 weitere Flüchtlinge im Fußballverein. "Ich finde das sehr schön und gut für uns", sagt der 30-Jährige. Wenn er die B1-Sprachprüfung abgeschlossen hat, möchte er sich auf seine beruflichen Ziele konzentrieren. Er könnte sich vorstellen, als Mechaniker oder Informatiker zu arbeiten.

Auch die Unterhaltung mit Walid funktioniert recht gut. Nicole Dreher hebt die Motivation der Flüchtlinge hervor, sich die deutsche Sprache anzueignen: "Wir haben nur am Anfang Dolmetscher gebraucht, dann haben die Kinder, die viel schneller die Sprache lernen, diese Funktion übernommen. Jetzt helfen sie sich gegenseitig." Dennoch seien nach wie vor Kontakte zu Einheimischen wichtig. Das Interesse an den Begegnungstreffen habe jedoch nachgelassen, bedauert sie.

Ehrenamtliche seien nach wie vor gefragt: "Wir freuen uns immer über neue Gesichter, persönliche Kontakte sind wichtig", betont die Koordinatorin aus dem Rathaus. Nach einem Gedicht, das einheimische und geflüchtete Kinder gemeinsam vortragen, bringt sie den ersehnten Nikolaussack herein und verteilt Handwärmer und Süßigkeiten.

Wer Interesse hat, bei der Betreuung von Flüchtlingen mitzuwirken, kann sich unter (07222)927511 bei der Verwaltung melden.