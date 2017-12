Regionale Firmen ermöglichen Neuauflage

Sinzheim

Tiefenau: Tausende Sterne leuchten Sinzheim (cri) - Ganz besonders viele Weihnachtssterne sind in Sinzheim zu bewundern - ein Meer von Farben bergen dort die Gewächshäuser der Firma Rosen Rösch in der Tiefe nau , die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Rund 40 0000 Christfestboten wachsen hier (Foto: cri).

Freiburg

Radfahren mit Integrationsidee Freiburg (red) - Mit insgesamt 100 000 Euro ist der Deutsche Integrationspreis dotiert. Als Sieger ging das Freiburger Projekt Bike Bridge aus dem Wettbewerb hervor. Das Projekt veranstaltet Kurse für Flüchtlingsfrauen, in denen sie das Fahrradfahren lernen können (Foto: Herrmann).

Bühl

Vortrag zu Fastnachtsbräuchen Bühl (red) - Zu einem Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Werner Mezger (pr-Foto) mit dem Thema "Fastnacht, Fasching und Karneval in Europa. Eine Entdeckungsreise durch 20 Länder" lädt der Historische Verein am Dienstag ein. Dabei wird klar, dass Fastnachtfeiern weit verbreitet ist