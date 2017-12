"Es liegt ein Zauber in der Luft"

Seit drei Jahren besucht Dirk Flackus als heiliger Bischof Nikolaus im Rahmen der Aktion "Nikolaus-Zeit" der Citypastoral Rastatt Familien zu Hause. Die "glänzenden Kinderaugen", von denen oft erzählt wird, kennt er aus eigener Erfahrung. "Es liegt ein gewisser Zauber in der Luft. Ein Zauber für Kinder und Erwachsene", beschreibt er die Atmosphäre.

Kaum betritt er das Wohnzimmer, stimmen die Anwesenden alle gemeinsam das bekannte Lied "Lasst uns froh und munter sein" an. Drei Familien mit sechs Kindern haben sich in dem kleinen Raum versammelt, um am Abend den Segen zu empfangen. Einige der Kinder haben sogar ein Gedicht vorbereitet, das sie dem Nikolaus vortragen.

Dass der in seinem Bischofsgewand eigentlich ganz anders aussieht als der rot gekleidete Weihnachtsmann, den sie aus der Werbung kennen, stört die Kleinen nicht. Manche wissen sogar, dass St. Nikolaus aus der Stadt Myra zu Lebzeiten auch als Bischof gewirkt hat: "Damals hat er armen Kindern geholfen", antwortet einer der Jungen auf die Frage, für was der Nikolaus bekannt ist. "Und heute geht er umher und segnet Menschen", ruft ein anderer aufgeregt in die Menge.

Dass Kinder die christlichen Werte des heiligen Nikolaus so gut kennen, sei heute nicht mehr selbstverständlich, bedauert Andreas Freund, Pastoralreferent bei der katholischen Kirche Rastatt. Zusammen mit Flackus hat er vor drei Jahren die Nikolaus-Besuche ins Leben gerufen und unterstützt den Nikolaus seither als Knecht Ruprecht.

14 Hausbesuche bei rund 36 Kindern standen in diesem Jahr am Abend des 5. und 6. Dezember an. Der Besuch ist kostenlos, freiwillige Spenden für bedürftige Familien werden jedoch gerne angenommen. Viele Kinder danken dem Nikolaus auch mit selbst gebastelten Geschenken. Oft schließen sich mehrere befreundete oder benachbarte Familien zusammen, um gemeinsam den heiligen Mann aus Myra zu empfangen.

Ziel der Aktion sei, die "wahre" Bedeutung und das Wirken des heiligen Nikolaus wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Seine Figur und Geschichte sei durch verschiedene kulturelle Einflüsse und Werbekampagnen stark mit dem konsumorientierten Weihnachtsmann vermengt worden. Um den Menschen die christlichen Werte und Legenden des St. Nikolaus wieder näher zu bringen, erzählt Flackus in einfachen Worten die Geschichte vom "Kornwunder", vom "Seesturm" oder die vom "Vater und den drei Töchtern".

Außerdem liest er aus seinem goldenen Buch vor, lobt Positives und weist mit viel Fingerspitzengefühl auf Dinge hin, die bis zum kommenden Jahr noch verbessert werden können.

"Die liebevolle, hilfsbereite Art des Nikolaus soll hervorgehoben werden", so Freund. Auf eine Rute wird deshalb ganz bewusst verzichtet. Zu Zeiten der strengen pädagogischen Erziehung sei das ursprüngliche Segensinstrument leider in Richtung der "Drohrute" gelenkt worden, erklärt Flackus. Vom Nikolaus sei das weit entfernt.

Zum Abschluss erhält jeder den Segen Gottes und darf in den Geschenke-Sack des Helfers Knecht Ruprecht greifen.

Freund ist begeistert darüber, dass der Segen so gerne angenommen wird. Auch auf dem Weihnachtsmarkt, wo die Citypastoral schon seit vielen Jahren mit ihrem Nikolaus vertreten ist, erfreuen sich Eltern und Kinder immer wieder über die Segenswünsche.

Dies zeige, dass für viele Familien die Religion doch nicht so fremd ist, so Flackus. "Gerade an Nikolaus oder an St. Martin docken viele Menschen an die Kirche an", meint Freund. Durch kleine Rituale wie das Anzünden einer Kerze oder den Segensempfang würde der Glaube, trotz sinkender Kirchenbesuche, doch im Alltag der Menschen integriert werden.