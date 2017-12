Rat ringt sich zu Sanierung durch

Durmersheim - Über die Sanierung des Gemeindezentrums in Würmersheim ist im Durmersheimer Gemeinderat schon oft diskutiert worden. Und fast immer geriet dabei das gesamte Vorhaben ins Kippen. Am Mittwoch war es wieder so weit. Grund war eine beträchtliche Steigerung der Kosten. Es ging hin und her. Das zunehmende Geldausgeben bereitete reihum "ungute Gefühle". Die Sitzung wurde für eine Bedenkpause der Fraktionen unterbrochen. Letztendlich wurde das Projekt mit großer Mehrheit "gerettet", wofür Bürgermeister Andreas Augustin dankte. Er hatte ebenso wie Ortsvorsteher Helmut Schorpp stark dafür plädiert.

Auslöser der Kontroverse war die Aufkündigung der über zwei Jahre alten Kostenschätzung, die bei 510000 Euro gelegen hatte. Der Planentwurf, der ihr zugrunde lag, war vor sieben Monaten mit großer Mehrheit in den Bauantrag umgewandelt worden. Augustin rief in Erinnerung, dass man "immer darauf hingewiesen habe", dass für eine genauere Kostenaufstellung erst das Genehmigungsverfahren mit etwaigen Auflagen abgewartet werden müsse. Am Mittwoch teilte Augustin mit, dass beides vorliege: die Baugenehmigung und die Kostenfortschreibung.

Wie Architekt Franz Kurtz berichtete, hätten Forderungen der Baurechtsbehörde zu einer Gesamtsumme von 804440 Euro geführt. Darin waren nach Darstellung des Planers durch Auflagen verursachte Mehrkosten von etwa 260 000 Euro enthalten, ohne die man nicht weit vom ursprünglichen Niveau wäre. Er habe manche Ansprüche der Behörde jedoch als "überzogen empfunden". In weiteren Gesprächen sei es gelungen, wieder "einiges rauszustreichen". Kurtz präsentierte die neueste Kostenaufstellung, die bei 699720 Euro lag.

Zu den Auflagen, auf die im Nachhinein verzichtet wurden, gehörte den Erläuterungen zufolge eine Lüftungsanlage für die neue Küche und eine separate Toilette für Personal. Beim Stichwort "Küche" setzte in der Sitzung zum wiederholten Mal die Diskussion über die Ausstattung derselben ein. Christa Schulz (BuG) bezweifelte, dass an Ort und Stelle oft gekocht wird. Stattdessen würden Veranstaltungen immer mehr mit Catering-Unternehmen abgewickelt. Karin Glied (CDU) entgegnete, dass sehr wohl gekocht werde. Mitunter allerdings daheim, die "großen Töpfe" müssten ins Gemeindezentrum geschleppt werden. Der Rathauschef konstatierte, dass man sich "im Kreis dreht". Werner Hermann (SPD) zeigte sich nicht gewillt, "einem Wunschkonzert" ohne Widerstand nachzugeben. Sein Fraktionskollege Josef Tritsch bezweifelte mit Blick in den Veranstaltungskalender den Küchenbedarf. Er forderte die gleiche Investitionssumme für das Alte Kino in Durmersheim. Die Einstellung "was der eine kriegt, soll der andere auch bekommen", sah Augustin als "falschen Ansatz".

Hätte man zu Beginn die jetzige Kostenhöhe gekannt, wäre man "nicht mitgegangen", erklärte Frank Möhrle für die FWG. Rolf Enderle (BuG) bedauerte, dass man die Küche "nicht auf ein gesundes Maß geschrumpft" habe. Helmut Schorpp (CDU) sah lediglich "Mindestanforderungen" erfüllt, wies darauf hin, dass man auf Kellerräume verzichtet habe. Er sei sich bewusst, dass es um viel Geld gehe. Wie Augustin war er überzeugt davon, dass das Gemeindezentrum nach den Maßnahmen wieder stärker genutzt werde. Vom Saalboden abgesehen, werde es für viele Jahre keinen Sanierungsbedarf mehr geben, versicherte der Ortsvorsteher.

Schließlich kam doch noch eine große Mehrheit für die Fortführung zustande. Bei zwei Gegenstimmen wurde die Planung mit knapp 700000 Euro gebilligt. Gleichzeitig wurden weitere Investitionen in den nächsten fünf Jahren ausgeschlossen und vereinbart, mit jährlicher "Evaluierung" den Erfolg der Sanierung zu prüfen.

Augustin teilte mit, dass mit den Vereinen besprochen worden sei, im Mai noch eine Veranstaltung stattfinden zu lassen und dann mit den Arbeiten zu beginnen. Schön wäre es, wenn die Weihnachtsfeiern nächstes Jahr dort wieder abgehalten werden könnten.