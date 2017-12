Tage des Notariats sind gezählt

Alle nachlassgerichtlichen Angelegenheiten sind ab Januar nicht mehr am Notariat angesiedelt, sondern beim Amtsgericht, das seinen Sitz im Rastatter Schloss hat (Herrenstraße 18). Für alle, die in Rastatt, Gernsbach und Umgebung wohnen, ist das Amtsgericht Rastatt zuständig, für die Einwohner von Bühl und Baden-Baden ist die Kurstadt Sitz des zuständigen Amtsgerichts. Das heißt: Fortan wird am Amtsgericht entschieden, wer das Erbe eines Verstorbenen erhält. Bereits erstellte Testamente werden fortan dort verwahrt oder eröffnet. Außerdem nimmt das Gericht Anträge auf die Ausstellung eines Erbscheins oder Erklärungen zum Ausschlagen eines Erbes entgegen.

"Wer ein individuell erstelltes Testament notariell beglaubigen lassen will, kann dies aber natürlich weiter bei einem meiner Kollegen tun", sagt Dr. Hans-Ulrich Sauerland, Leiter des Rastatter Notariats, der zum Jahreswechsel in Ruhestand geht. Sauerlands Kollegen Jens Rohrer, Sebastian Böhm und Moritz Wilkens machen sich mit einer Anwaltssozietät in der benachbarten Lützowerstraße selbstständig. Im Notariat gibt es kaum mehr Termine für 2017, bereits jetzt können aber Termine für kommendes Jahr im neuen Büro unter (07222) 9312000 vereinbart werden.

Fest steht, dass das Amtsgericht Rastatt für die neuen Aufgaben, die es durch die Auflösung des Notariats übernimmt, auch mehr Personal braucht: Ein Notar aus Gernsbach sowie ein Rechtspfleger wechseln eigens dafür ans Gericht, ferner werden fünf Personen "im Unterstützungsbereich" sich um die neu hinzu gekommenen Aufgaben kümmern, wie Klaus Felder, Direktor des Rastatter Amtsgerichts mitteilt. Fünf Mitarbeiter kommen in jenem Unterstützungsbereich aus dem Notariat, andere aus dem Haus. 1,6 Stellen wurden neu geschaffen. Wer Informationen vom Nachlassgericht benötigt, kann dieses ab 2. Januar unter (07222) 978414 erreichen.

Alle weiteren bisherigen Serviceleistungen des Notariats werden fortan von den freiberuflichen Notaren, die vom Justizministerium bestellt werden, übernommen: Sie sind zuständig, wenn es etwa darum geht, Grundstücks-Kaufverträge zu schließen, eine Grundschuld einzutragen, Eheverträge aufzusetzen oder den Gesellschaftsvertrag einer GmbH unter Dach und Fach zu bringen. Wer einen Notar sucht oder eine notarielle Dienstleistung benötigt, erhält im Internet die nötigen Adressen und Anlaufstellen.

www.notar.de