"Königin der Instrumente - das ist ein wunderbares Bild"



Rastatt - Als Jürgen Ochs am Donnerstagmorgen Radio hörte, war die Nachrichtenlage für den Bezirkskantor im Dekanat Rastatt höchst erfreulich. Die Tradition von Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland ist nach einem Beschluss des Unesco-Komitees in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. BT-Redakteur Egbert Mauderer befragte den Kirchenmusiker, was das bedeuten könnte: Interview BT: Herr Ochs, können Sie sich daran erinnern, wann Sie das erste Mal von einer Kirchenorgel begeistert waren? Jürgen Ochs: Als junger Ministrant bin ich durch den damaligen Organisten meiner Heimatpfarrei an die Orgel herangeführt worden. Wie er die Orgel im Gottesdienst zum Klingen brachte, hat mich beeindruckt und so ist in mir der Wunsch entstanden, zu meinem Klavierunterricht noch das Orgelspiel zu erlernen. Später habe ich als junger Schüler alle Facetten der Kirchenmusik mitbekommen, vom Orgelspiel über die Gregorianik bis hin zu Chormusik. Die Vielfalt der Kirchenmusik hat mich fasziniert und dazu bewogen, Kirchenmusik zu studieren. BT: Die Orgel gilt als die Königin der Instrumente. Können Sie das anhand "Ihrer" Stieffell-Orgel in St. Alexander erläutern? Ochs: Man spricht von der Orgel als Königin der Instrumente - das ist ein wunderbares Bild. Der Reichtum an Klangfarben, die die Orgel besitzt, die technische und handwerkliche Kunst, die es erfordert, ein so komplexes Werk zu erbauen, ist außerordentlich und bedarf vonseiten der Orgelbauer und der Organisten eine große Hingabe und Kunst, ein solches Instrument zum Klingen zu bringen. Die Orgel dient in erster Linie der Liturgie und vermag die unterschiedlichen Stimmungen mit ihren Farben zu unterstreichen. Im festlichen Konzert kann sie ihre ganze Klangpracht entfalten und die unterschiedlichen Werke der großen Orgelkomponisten zur Geltung bringen. Unsere Stieffell-Orgel in St. Alexander ist ein besonders wertvolles und wohl auch eines der bedeutendsten Instrumente unserer Region. Sie ist eine der wenigen historischen Orgeln aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, die noch in ihrer Gesamtheit erhalten und somit ein bedeutendes klangliches Zeitzeugnis ist. Zudem ist es das Paradeinstrument der Rastatter Orgelbauer Gebrüder Stieffell, die die Orgel für ihre Heimatstadt erbaut haben, und auch von daher von besonderer Bedeutung für Rastatt. BT: Die Unesco hält Orgelbau und Orgelmusik für dringend erhaltungsbedürftig. Da klingt ein wenig Sorge heraus. Zu Recht? Ochs: Ich sehe eher nicht eine Sorge in dieser Entscheidung, sondern eher einen Anstoß, das "Kunsthandwerk" Orgelbau weiter attraktiv zu machen. Der Orgelbau hat eine lange Tradition und war immer wieder neuen Entwicklungen unterworfen, die zum Teil nicht alle von Vorteil waren. Der Orgelbau heute bewahrt alte Handwerkstraditionen und integriert neue technische Elemente mit dem notwendigen Augenmaß. Das erlernen die jungen Orgelbauer in der Fachschule für Orgel- und Harmoniumbau in Ludwigsburg. Ich denke, das wertzuschätzen ist auch ein Gesichtspunkt dieses Unesco-Prädikats. Ich sehe die Entscheidung der Unesco als allgemeine Aufwertung der Orgelmusik mit allem, was damit zusammenhängt. BT: Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit dem Unesco-Prädikat? Ochs: Ich habe die Entscheidung der Unesco heute Morgen schon im Radio gehört und bin sehr froh darüber, da sie den Orgelbau und die Orgelmusik etwas mehr in den Blickpunkt rückt. Beides sind wichtige Kulturgüter, die sich vor allem in Europa und besonders auch in Deutschland über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Ich verspreche mir davon wieder mehr Aufmerksamkeit für die Orgel und vielleicht auch den einen oder anderen jungen Musiker, der sich inspirieren lässt, dieses faszinierende Instrument zu erlernen. Darüber hinaus haben wir ja bei uns in Rastatt eine tolle Orgellandschaft, angefangen von unserer Stieffell-Orgel und jetzt auch wieder die renovierte Orgel in der Schlosskirche, bis hin zur großen Orgel in der evangelischen Stadtkirche und den Instrumenten in Zwölf-Apostel, Herz-Jesu und der Petrusgemeinde. Durch die Orgel- und Kirchenmusiktage, die auch wieder 2018 stattfinden, wird immer wieder die Aufmerksamkeit auf unsere vielfältige Orgellandschaft gelenkt. Vielleicht ermutigt die Entscheidung der Unesco einige Konzertbesucher, sich mehr Orgelkonzerte anzuhören. Das wäre eine schöne Reaktion.

