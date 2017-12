Ratschläge überflüssig

Muggensturm - Mit einer Gemeinderatssitzung hatte die Veranstaltung in der Muggensturmer Wolf-Eberstein-Halle am Donnerstagabend nicht mehr viel gemein - und doch war es eine. Es stand nur ein Punkt auf der Tagesordnung: die Verpflichtung des wiedergewählten Bürgermeisters Dietmar Späth. Statt Wortmeldungen aus den Gemeinderatsfraktionen gab an diesem Abend zahlreiche Reden und viel Musik von der Adolf Riedel Combo und dem Bürgermeisterchor.

Die eigentliche Verpflichtung, die Bürgermeister-Stellvertreterin Winfriede Fuchs nach einem kurzen Rückblick auf die 24-jährige Amtszeit Späths vornahm, dauerte nur wenige Minuten. Mit erhobener Hand wiederholte der Muggensturmer Rathauschef den Amtseid, den er in den kommenden acht Jahren berücksichtigen will. Danach folgten einige Grußworte.

Den Anfang machte Landrat Jürgen Bäuerle. Er ließ die Anfänge von Späths Bürgermeisterzeit Revue passieren, als "die Kassen leer und die politische Stimmung schlecht" waren. Doch Späth habe es geschafft, kommunalpolitischen Frieden herzustellen und Wohlstand zu schaffen. Bäuerle rückte zudem künftige Projekte wie die Sanierung der Wolf-Eberstein-Halle oder die L'Oreal-Ansiedlung in den Blick und war sich sicher: "Du wirst Deinem Lebenswerk ,Muggensturm' sicherlich noch einige Highlights hinzufügen."

In Namen der MÖBS-Gemeinden überbrachte der Bietigheimer Bürgermeister Constantin Braun Glückwünsche. Er verzichtete darauf, Späth gute Ratschläge zu geben, immerhin sei er erst seit zwei Jahren im Amt, sein Muggensturmer Kollege bereits seit 24. Da könne er ihm bestimmt nichts erzählen, was er nicht sowieso schon wisse. Ein Ratschlag hatte er aber dann doch noch parat: "Bleib, wie Du bist!"

Der Sprecher der Muggensturmer Vereine Hans Hobl fasste sich kurz: Er dankte für die bisherige Zusammenarbeit und blickte "frohen Mutes" auf die kommenden acht Jahre.

Der Rektor der Albert-Schweitzer-Schule Muggensturm ließ elf Schüler aus den Klassen eins, zwei und drei in Form eines Lieds für ihn sprechen. Obendrauf gab es von der Kunst-AG ein selbst gestaltetes Bild.

Hauptamtsleiter Claus Gerstner dankte Späth im Namen der Rathausmannschaft für die vergangenen 24 Jahre. Er verglich Späth mit dem Motor eines Autos, der dafür sorge, dass man in Bewegung bleibe.

Nach weiteren Glückwünschen der Bürgermeister Filippo Gasperi und Bodo Oehme aus den Partnergemeinden Gradara und Schönwalde-Glien sowie von Bürgermeister Peter de Jong aus dem freundschaftlich verbundenen Rockanje in Holland, griff Rathauschef Späth selbst zum Mikrofon. Der Abend sei ein "Moment der Freude und des großen Dankes", offenbarte er. Dieser galt unter anderem seiner Familie, die ihn zu dem gemacht habe, der er sei. Viele Familienmitglieder wohnten der Veranstaltung bei. "Ich bin Muggensturmer geworden", blickte Späth auf seine Zeit in der Gemeinde und dankte den Bürgern. "Es ist ein großes Glück in meinem Leben, dass ich Bürgermeister sein darf."

Seine Gefühle drückte er vor den rund 400 Besuchern anschließend in dem Lied "Dreimal acht Jahre aus", das er, begleitet von der Adolf Riedel Combo, selbst sang und dessen Text er gedichtet hatte.