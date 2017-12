"Wir sind es leid" Rastatt (ema) - Just wenige Tage nach der Präsentation eines Integrationskonzepts für den Landkreis Rastatt gehen ehrenamtliche Flüchtlingsbegleiter in Rastatt mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit. In einem von knapp 30 Helfern unterstützten Schreiben an Landrat Jürgen Bäuerle und OB Hans Jürgen Pütsch protestieren die Ehrenamtlichen dagegen, "wie viele Entscheidungen und Maßnahmen hier vor Ort die Integration und unsere Arbeit behindern, manchmal regelrecht verhindern", heißt es in dem Brief. Vermisst wird bei den Flüchtlingshelfern vor allem eine Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Kreisverwaltung, mitunter auch mit der Arbeitsagentur. In vielen Fällen sei nicht nachvollziehbar, welche Behörde warum etwas entscheidet. "Wir FlüchtlingsbegleiterInnen sind es leid, dass unsere ehrenamtliche Arbeit immer stärker durch bürokratische Akte belastet wird", heißt es in dem von Sybille Kirchner, Ute Kretschmer-Risché und dem Ehepaar Marianne und Wolfgang Güttel unterzeichneten Brief. Man müsse Amtsdeutsch übersetzen und Entscheidungen erklären, die man selbst nicht nachvollziehen könne. "Wenn wir dann auch noch selbst und in Begleitung der Flüchtlinge unfreundliche Kommentare Ihrer Mitarbeiterinnen hören, ist unsere Geduld am Ende." Als Beispiel genannt wird unter anderem die Unterbringung von Flüchtlingen, die die Landkreis-Unterkunft verlassen müssten und dann in eine Obdachlosenunterkunft eingewiesen werden, weil sie in Rastatt keine Wohnung finden. Gerügt wird ferner, dass zu wenige Mitarbeiter für Beratung und Auskunft zur Verfügung stünden, gleichzeitig aber Bescheide und Formulare "so kompliziert sind, dass Flüchtlinge alleine keine Chance zum Ausfüllen haben und wir Begleiter regelrecht verzweifeln beziehungsweise ungebührend Zeit aufwenden müssen". Die Flüchtlingsbegleiter fordern Bäuerle und Pütsch auf, die Defizite zur Chefsache zu machen und die Ehrenamtlichen zu unterstützen. "Wir erwarten, dass Sie uns und unsere Einwände und Vorschläge endlich ernst nehmen, uns zuhören und auf die Beteiligten eingehen."

