Durmersheim muss wieder bauen

Die Betreuungsquote von 50 Prozent für Kinder unter drei Jahren sollte unbedingt gewährleistet bleiben. Noch seien alle, die angemeldet wurden, versorgt. Man habe aber "null Luft", beschrieb Augustin die Lage. In der Altersstufe über drei Jahren sehe es etwas besser aus. Zudem solle nach der Sanierung des Kindergartens St. Bernhard dort eine vierte Gruppe hinzukommen.

Für den akuten Bedarf im Kleinkinderbereich ist der Anbau eines neuen Raums in der "Villa Kunterbunt" vorgesehen. Wie Augustin mitteilte, hat sich der Gemeinderat vor Ort bereits ein Bild gemacht. Die Erweiterung soll offenbar auf der Ostseite zur Murgtalstraße hin entstehen. Das Kindergartenteam hätte aber lieber einen Anbau auf der Südseite, wo sich die Parkplätze befinden.

Die Standortfrage wurde in der Sitzung nicht entschieden. Die Verwaltung wurde beauftragt, Planung und Bauantrag in die Wege zu leiten.

Ferner wird ein Förderantrag gestellt. Augustin zufolge darf mit einem Zuschuss von 120000 Euro gerechnet werden. Die Sache war für ihn Anlass, den Blick weiter in die Zukunft zu lenken. Er präsentierte dem Gemeinderat ein "Prognosemodell Kinderbetreuung" für das Jahr 2035. Darin eingerechnet wurde neben steigenden Geburtenzahlen auch die in Vorbereitung befindlichen Neubaugebiete an der Westendstraße und im "Tiefgestade IV".

Außerdem ging man in der Voraussage von einer Zunahme der Betreuungsquote auf 70 Prozent im Krippenbereich und auf 90 Prozent bei Kindern ab drei Jahren aus. Als Ergebnis wurde für 2035 in der Gesamtgemeinde für Kindergärten eine Kapazität von 365 Plätzen ermittelt und für Krippen 179 Plätze. Man betreibe zwar etwas "Kaffeesatzleserei", meinte Augustin, aber die Botschaft laute "eindeutig: Wir müssen bauen", und zwar "mittelfristig" einen neuen Kindergarten. Den Standort hatte Augustin schon in petto. Östlich der Würmersheimer Grundschule seien unter seinem Vorvorgänger Jürgen Schumacher bereits Grundstücke für einen Kindergarten gekauft worden. Dort biete es sich an, die Betreuungsstätte mit dem Schulhort zu kombinieren, der ebenfalls wachsende Nachfrage bekommen werde.

"Mal ins Unreine gesprochen" brachte der Bürgermeister den Begriff "Familienzentrum" ins Spiel. Die Gemeinderäte schienen der Idee sehr zugeneigt. Ortsvorsteher Helmut Schorpp (CDU) reagierte begeistert. Der Vorstoß Augustins sei "nur positiv" zu sehen, der frühe Erwerb von Flächen in der Zeit Schumachers sei "vorausschauend" gewesen.