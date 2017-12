Hartnäckiges Tauziehen um ukrainisches Patenkind

Steinmauern - Mandy Kegel hat einen ganz großen Wunsch: Sie möchte den neunjährigen ukrainischen Jungen Daniil Synytskyy, der ihr Patenkind ist, nach Deutschland holen. Dessen Mutter ist verstorben, sein Vater hat Krebs in der Endphase. Doch so ohne Weiteres ist dies nicht möglich. Nachdem sie mit ihrem Vorhaben an den deutschen und ukrainischen Behörden gescheitert ist, hat sie Bürgermeister Siegfried Schaaf um Hilfe gebeten. Er hat unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek über den Fall informiert, die wiederum einen Brief an Außenminister Sigmar Gabriel aufgesetzt hat.

Die berührende Geschichte von Daniil beginnt vor vielen Jahren, als Mandy Kegels Ehemann Andreas beim Studium der Elektrotechnik in Kiew Alexander Synytskyy kennenlernt. Die beiden werden beste Freunde, und als Daniils Taufe ansteht, wird Mandy Kegel Patentante: "In der Ukraine hat die Patenschaft einen wesentlich höheren Stellenwert als in Deutschland, man wird ein Teil der Familie", verdeutlicht die 46-Jährige. Und diesem Anspruch möchte sie nun gerecht werden.

Als Daniils erkrankte Mutter im September 2015 starb, war der Junge viel allein. Sein Vater musste den ganzen Tag über arbeiten. So kam die Idee auf, Daniil nach Deutschland zu holen. Sein Vater zögerte, doch der Junge sei schließlich im April dieses Jahres bereit gewesen, auch ohne seinen Vater nach Deutschland zu gehen, berichtet Mandy Kegel. Beim deutschen Konsulat in Kiew erhielt Ehepaar Kegel zunächst die Auskunft, dass es kein Problem sei, das Kind im Rahmen eines Schulbesuchs nach Deutschland zu holen. Doch diese Information erwies sich als falsch.

Nun wurde im August bei dem 48-jährigen Alexander Synytskyy eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung festgestellt, mittlerweile ist er ein Pflegefall und wird von seinen Eltern betreut, die in der Nähe von Kiew in einem kleinen Dorf leben. Und auch Daniil ist dort eingezogen, er besucht die örtliche Schule, habe aber noch keine richtigen Freunde, führt Mandy Kegel aus. "Seine Mutter war über ein Jahr lang sehr krank, nun bekommt er das Gleiche bei seinem Vater mit."

Die Lehrerin an der Rastatter Pestalozzischule macht sich Sorgen um den Jungen, der im vergangenen Jahr in den Sommerferien zwei Monate in Steinmauern war und erste Kontakte geknüpft hatte, auch im Fußballverein: "Es war so, als wäre er schon immer hier gewesen, er hat sich bei uns gleich zuhause gefühlt", so Mandy Kegel.

Der Wunsch, Daniil nach Steinmauern zu holen, sei gemeinsam mit den beiden Söhnen, die 19 und 21 Jahre alt sind, besprochen worden. Eine Adoption ist für die Kegels erst der zweite Schritt: "Daniil soll erst einmal etwa ein Jahr lang versuchen, sich hier einzuleben. Dann soll er selbst entscheiden, was er möchte."

Doch ganz so einfach, wie es zunächst vom Konsulat in Kiew hieß, ist es nicht. Obgleich eine schriftliche Einverständniserklärung von Daniils Vater vorliegt und die Salomonschule in Niederbühl den Jungen aufnehmen würde, lehnt die Ausländerbehörde das Ganze ab, weil es sich um einen Schüleraustausch handle, der in dieser Form nicht möglich sei.

Und selbst wenn die Kegels gleich Daniil adoptieren wollten, wäre dies nicht ohne Weiteres möglich. Andreas und Mandy Kegel müssten zunächst ein Adoptionseignungsverfahren durchlaufen, das mehrere Gespräche und Nachweise erfordert und bei dem auch persönliche Eignungskriterien geprüft werden, erläutert Stefan Biehl, Leiter des Kreis-Jugendamts, auf BT-Nachfrage.

Ein ausländisches Kind könne grundsätzlich nur mit Hilfe einer anerkannten Vermittlungsstelle adoptiert werden, führt er aus. Für die Ukraine gebe es bundesweit nur noch die freie Vermittlungsstelle "Zukunft für Kinder" in Oberhausen, doch diese teilt auf ihrer Homepage mit, dass derzeit keine Adoptionen aus der Ukraine möglich seien. Und der Kommunalverband für Jugend und Soziales in Stuttgart teilt mit, dass es derzeit keine Zusammenarbeit der ukrainischen und deutschen Adoptionsbehörden gebe.

Könnte dann vielleicht eine Ausnahmeregelung greifen, da Mandy Kegel die Patentante von Daniil ist? "Im Adoptionsrecht sind keine Ausnahmeregelungen vorgesehen", verdeutlicht Biehl.

Doch damit wollte sich Mandy Kegel nicht zufrieden geben. Sie wandte sich mit einem Hilfe-Appell an den Steinmauerner Bürgermeister Siegfried Schaaf, der die Bundestagsabgeordneten über den Fall informierte. Gabriele Katzmarek (SPD) reagierte innerhalb weniger Tage und schrieb einen Brief an den Außenminister, in dem sie den Fall erläuterte: "Lieber Sigmar, ich bitte Dich daher dringend um Deine Unterstützung und die Erwirkung einer Härteklausel für Daniil Synytskyy."

Nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Bislang hat Mandy Kegel noch nichts vom Außenministerium gehört.