Erwin Kern: "Ein Jahr mit Licht und Schatten"

Hügelsheim - Von einem Jahr mit Licht und Schatten sprach Dr. Erwin Kern, Vorstandsvorsitzender der Iffezheimer Kies und Beton AG (KuB), unter deren Dach mehrere Firmen der Baustoffindustrie agieren. Einerseits seien die Geschäfte gut gelaufen, andererseits seien bei Verkehrsunfällen zwei Mitarbeiter ums Leben gekommen. Auch müsse erstmals ein Kieswerk geschlossen werden.

Bei zwei Unfällen vor den Werkstoren in Iffezheimer Firmengelände kamen zwei Mitarbeiter ums Leben. Erwin Kern drückte den Angehörigen nochmals sein Mitgefühl aus. Auch hätten zwei Brände Sachschaden angerichtet, blickte Kern zurück. Das Jahr 2017 sei für die Bauwirtschaft und somit auch für die Unternehmensgruppe erfolgreicher gewesen als es die Prognosen vorausgesagt hatten, so Erwin Kern. Er nannte den Aushub von 1,3 Millionen Tonnen Tunnelabraum und die Anlieferung von Beton für den Bahntunnel. Die Havarie beim Tunnelbau habe eine enorme Herausforderung dargestellt. "Die Leistung der Mitarbeiter kann man nur als übermenschlich bezeichnen", unterstrich Erwin Kern die Belastungen während der vergangenen Monate. Tag und Nacht sei gearbeitet worden, was auch die Gesundheit des einen oder anderen Mitarbeiter angegriffen habe. Die Herausforderung sei gemeistert worden. Dafür dankte der Vorstandsvorsitzende der Belegschaft auch im Namen der Gesellschafter. Für die Aufbereitung des Tunnelaushubs seien große Investitionen nötig gewesen. Das komplizierte Recyclingverfahren laufe inzwischen gut. Mit Bedauern stellte Erwin Kern fest, dass er erstmals in seiner über 30-jährigen Tätigkeit den Abriss eines Kieswerkes beauftragen musste. Für das Werk in Greffern wurde die Ausdehnung des Kiesabbaus von den Behörden abgelehnt. Kopfschmerzen bereite auch die PFC-Problematik, so Kern. Die Betriebsflächen in Sandweier seien erheblich belastet. Im Labor arbeite die KuB gemeinsam mit Baden-Baden, dem Landkreis Rastatt und dem Regierungspräsidium an einem Pilotprojekt.

Trotz der negativen Aspekte blickte Erwin Kern zuversichtlich auf das Jahr 2018. Dank der erhöhten Steuereinnahmen könne die öffentliche Hand in die lange vernachlässigte Infrastruktur investieren. Kern sprach von allgemeinem Optimismus in der deutschen Wirtschaft. Er erwarte eine gute Geschäftslage für die Unternehmensgruppe.

Thomas Karcher, Vorstandsmitglied der KuB, oblag es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Jubilarehrung der Firmengruppe in Hügelsheim zu begrüßen. Insgesamt 950 Jahre haben die Mitarbeiter zusammen für die Unternehmen gearbeitet, stellte er fest. Es sei etwas Besonderes, wenn Mitarbeiter zwischen zehn bis 45 Jahren Betriebstreue zu ehren seien, dies spreche für Kontinuität und Beständigkeit, so Karcher. Gerade im zu Ende gehenden und sehr spannenden Jahr hätten Geschäftsleitung und Gesellschafter auf die Zuverlässigkeit, das Know-how und den Teamgeist der Belegschaft zählen können.

Von der KuB wurden geehrt (Betriebszugehörigkeit in Klammern): Pia Petzold und Daniel Bauernfeind (zehn Jahre); Steffen Kohm (20), Jeanette Corapi (30)und Roselinde Panther (40).

BKG Transportbeton GmbH: Heinz-Dieter Dreixler und Thomas Keller (30).

Peterbeton Rudolf Peter GmbH: Maik Sinner (15); Alain Stegmüller, Stefan Ullrich, Romeo Graff und Jürgen Peter (25); Peter Lottbrain, Uwe Gottmann und Jürgen Daum (30); Peter Thomas (40) und bereits seit 45 Jahren Andreas Schulz.

Mineral- und Betonlabor GmbH: Dieter Fraß (25) und Roman Edelmann (30)-.

VSG Schwarzwald-Granit-Werke GmbH: Mustafa Polat (25) und Renate Käshammer (30).

Eugen Kühl und Söhne GmbH: Edwin Peter und Torsten Krebs (zehn); Irfan Ötztürk (20) und Michael Martini (25).

Baustoff-Wiederaufbereitungs- GmbH: Silvia Jesse (zehn); Mariusz Glowatz (15) und Manuela Schlindwein (20).

Instandhaltung Kieswerke GmbH: Adam Trojanowicz (15); Jürgen Schröder (35).

Kieswerk und Baustoff-Industrie Kern GmbH: Irina Poznjak, Elena Kleister und Anna Schartner (15); Ralf Oesterle und Birgitta Heck (20); Joel Sandrock (25); Claude Fullhardt (30).

IKE Max Kern GmbH: Manfred Peter (30).

Wilhelm Stürmlinger & Söhne GmbH: Stephane Amann.

Kühl Container-Service

GmbH: Jacky Maurer (zehn) und Sandra Petzold (20).

Im Rahmen der Jubilarfeier bekamen zwei Mitarbeiter eine besondere Ehrung. Aus den Händen der Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen erhielten Rosalinde Panther und Thomas Peter für 40-jährige Betriebszugehörigkeit die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten. Rosalinde Panther ist bei der KuB als Lohn-Expertin beschäftigt. Thomas Peter, er ging Ende November in Rente, wurde als Lkw-Fahrer bei Peterbeton eingestellt und leitete 17 Jahre die Kfz-Werkstatt in Iffezheim. Es sei bemerkenswert, einer Firma so lange die Treue zu halten, betonte die OB. Die Unternehmen der Firmengruppe seien wichtig für die Region, so Mergen.