Turnerische Leichtigkeit, gelungene Performance Von Bernhard Schmidhuber Iffezheim - Was man nach dem Schauturnen des TV Iffezheim sicher sagen kann: Nachwuchssorgen haben die Turner nicht. Mehr als 250 Kinder und Jugendliche lieferten in der voll besetzten Sporthalle der Maria-Gress-Schule eine bunte Turnschau aus dem breiten Repertoire der wöchentlichen Übungsstunden. Seit den 70er-Jahren zeigen die Turner ihrem Publikum kurz vor Weihnachten beim Schauturnen eindrucksvoll die Früchte ihrer gelungenen Nachwuchsarbeit. Pünktlich um 18 Uhr checkten die Akteure des Abends über die Gangway auf das Turn-Traumschiff ein und starteten mit turnerischen Schmankerl die Fahrt auf hoher See. Das Kommando hatten dabei am Mikrofon die beiden Kapitäne Norbert Merkel und Selim Harmanbasi übernommen, die mit launigen Worten durch die Stationen der Reise führten. Eröffnet wurde das Turnspektakel passend mit dem Auftritt "Leinen los", bei dem die Turner der ersten Riege am Reck lautstarken Applaus für ihre Riesenfelgen am Fließband und spektakulären Saltoabgänge einheimsten. Danach waren beim "Leuchtturm" 14 Tanzmäuse unter der Leitung von Andrea Wolf und Kerstin Merkel mit Feuereifer bei der Sache und bestätigten augenscheinlich die erfolgreiche Arbeit in den wöchentlichen Übungsstunden. Im "Schiffskindergarten Kid's Club" präsentierten rund 30 Kleinkinder im Alter zwischen ein und drei Jahren zusammen mit ihren Mamis und Papis die ersten turnerischen Schritte. Hier war es noch das Krabbeln über die als Wellen angeordneten Bodenmatten und der Sprung über das Minitrampolin, die mit elterlicher Hilfestellung zu bewältigen waren. Mit bunten Fischmasken gingen mehr 40 Kleinkinder bei "Fische unter dem Meer" ans Werk und zeigten pfiffig und dennoch konzentriert ihre erlernten turneri-schen Fertigkeiten. Mit viel Liebe zum Detail hatten die Verantwortlichen die Sporthalle für die sportliche Kreuzfahrt dekoriert. Dazu waren die gelungenen Kostüme und Masken die sprichwörtlichen i-Tüpfelchen der turnerischen Darbietungen. Nach dem "Landausflug auf die Osterinseln" und "Kinospaß an Bord", bei dem knapp 40 Kinder über die Turnmatten wuselten und Sprünge, Rollen und Bodenturnübungen zeigten, gaben bei der Proviantaufnahme "die starken Leichtathleten" Einblicke in ihr Trainingsprogramm. Weniger die Besen, sondern Dutzende Sprünge über das Minitrampolin standen nach der Pause beim Punkt "Die Matrosen schrubben das Deck" im Mittelpunkt. Bei "Dancing in the Moonlight" zeigte die Gruppe "Lovely Dancer" tänzerisch und ausdruckstark zur Titelmelodie des Kinoklassikers "Titanic" die tänzerische Facette der turnerischen Vielfalt. 13 Piratinnen wirbelten danach gekonnt am Boden und machten sich am Ende mit der erbeuteten Schatzkiste von der Bühne. Für die Verbindung von turnerischer Leichtigkeit, ausdrucksvoller Bewegung und gelungener Performance steht seit Jahren die Frauentanzgruppe "Be in Motion" unter der Leitung von Nicole Wenzel und Lisa Rüttiger. Bei "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt" präsentierten sie beim Roulette im Bordcasino das Sahnehäubchen der illustren Schifffahrt. Bevor der Besuch des Nikolauses den Schlusspunkt der zweistündigen Turnschau setzte, gab die Turnerriege unter Leitung von Jürgen Schneider beim "Captain's Dinner" den mitreißenden Schlusspunkt auf der Bodenturnbahn. Mit ei-nem Feuerwerk aus Vorwärts- und Rückwärtssalti, Doppelsalti, Flickflack und jeder Menge Überschläge und Felgrollen endete die Fahrt auf dem Traumschiff.

