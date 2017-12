Der Ruf reicht bis nach Berlin

Rastatt - Am Samstagabend passt auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt alles zusammen: Es ist trocken bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, "da schmeckt der Glühwein einfach nochmal etwas besser", sagen nicht nur Mareike und Peter Kleinhans, die mit einigen Freunden gemütlich über den Marktplatz bummeln. Das Budendorf ist gegen 20 Uhr gut besucht, aber es gibt kein Gedränge und Geschubse.

Seit Donnerstag und noch bis kommenden Sonntag wird der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz auch in diesem Jahr durch die Schlossweihnacht im Ehrenhof des Barockschlosses bereichert. Zwischen den beiden Plätzen sind als verbindende Lichtachse bunt geschmückte und in den Abendstunden hell leuchtende Weihnachtsbäume aufgestellt, dazu gibt es Infostelen mit Ludwig, der Stadtmaus. "Das ist richtig toll geworden, wir sind total begeistert", sagen Eva Kober und Rolf Weiler, während ihr Sohn gerade eine Runde mit dem Kinderkarussell vor der katholischen Stadtkirche St. Alexander dreht. Die beiden sind zum ersten, "aber sich nicht zum letzten Mal" auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt, wie sie unisono berichten. Besonders gut gefallen hat ihnen das reichhaltige und gerade bei der Schlossweihnacht außergewöhnliche Angebot an Dekoration und kreativen Weihnachtsideen.

Besonders gut und ausgelassen ist die Stimmung an diesem Abend zwischen der großen Glühweinpyramide und der Aktionsbühne. Dort spielen gerade SWR-Moderator Michael Spleth und sein Partner Jogi Heeg bekannte Hits aus dem Radio, aber auch die eine oder andere Eigenkomposition. Nicht zu laut, so dass man sich noch gut unterhalten kann, aber auch nicht zu leise, so dass jeder etwas mitbekommt.

Wenige Meter weiter ziehen die ersten Weihnachtsmarktbeschicker bereits Bilanz. Denn zur Idee gehört es, dass einige Hütten ihr Angebot während der rund vier Wochen wechseln. So ist am Samstagabend eine Schulklasse vor Ort, die Plätzchen zur Finanzierung ihrer Studienfahrt verkauft, während auf der anderen Seite Manfred Brunner aus Ötigheim Kreatives aus seiner Holzwerkstatt anbietet. Das zum Schnapshäuschen samt Flasche und Gläsern umgebaute Vogelhaus kommt bei seinen Kunden besonders gut an. Bereits zum vierten Mal ist er in diesem Jahr dabei und sagt: "Es war wieder ein voller Erfolg: Nach zehn Tagen ziehen wir eine sehr positive Bilanz."

Über zahlreiche Stammkunden freut man sich wenige Meter weiter beim Stand der Rastatter Partnerstadt Ostrov. Weihnachtsobladen, selbstgemachtes Gebäck und ganz besonderer Weihnachtspunsch werden hier angeboten.

Viel zu tun hat am Samstagabend auch Hugo Levy, der den Glühweinstand unter der Pyramide betreibt: "Mit dem Besuch sind wir sehr zufrieden", sagt er. Die Schlossweihnacht sieht er wie fast alle anderen Beschicker des Rastatter Weihnachtsmarkts als große Bereicherung: "Das ist ein Anziehungspunkt, der die Menschen nach Rastatt bringt", sind sich alle einig.

Denn das Angebot an außergewöhnlichen Getränken und Speisen wie Feuerzangenbowle und Schweizer Raclette verbunden mit dem Ambiente der in diesem Jahr komplett beleuchteten Schlossfassade ist einmalig: Das meint auch ein Ehepaar aus Berlin, das über einen Discounter die Reise zum Rastatter Weihnachtsmarkt gebucht hat. "Er war als einer der zehn schönsten in Deutschland beschrieben. Da wir diese Ecke noch nicht kannten, haben wir einfach spontan gebucht und sind begeistert", so Rosemarie und Walter Engel.

Nebenan stößt eine Freundesgruppe vor dem Feuerzangenbowlen-Stand an und erfreut sich ebenfalls am Ambiente. Dazu tragen auch zahlreiche Weihnachtsbäume bei, die im gesamten Schlosshof verteilt sind. Wer sich einen solchen am Heiligen Abend ins heimische Wohnzimmer stellen möchte, muss sich beeilen. Denn viele tragen bereits ein kaum zu übersehendes weißes Band mit einer Nummer. Die Botschaft lautet: "Ich bin schon ausgesucht und darf Weihnachten in einer Rastatter Familie mitfeiern."