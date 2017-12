Frau Holle und das Klima

Rastatt - Große Augen in den Gesichtern aufgeregter Kinder, und auch Mütter, Väter und Großeltern, die den Zauber eines Märchens erleben wollen, werden bei der Premiere nicht enttäuscht: Unter der Regie von Isabelle Faller überträgt das Ensemble 99 in der Reithalle Rastatt die Erzählung "Frau Holle" der Gebrüder Grimm nicht nur passend in die heutige Zeit, sondern versieht es auch mit einer gelungenen neuen Auflösung.

In ihrer vierten Märcheninszenierung für das Ensemble99 gelingt es Faller, das große Thema unserer Zeit, den Klimawandel und seine Folgen, mit dem Zauber der Märchenwelt zu verbinden. "Mir gingen viele Bilder beim Schreiben der Texte durch den Kopf", sagt sie. "Frau Holle hat einen klaren Bezug zum Winter. Was wäre, wenn es in dieser Jahreszeit nie mehr schneit? Wie können dieser Gedanke und seine Lösung kindgerecht aufgeführt werden?" In kurzweiligen 45 Minuten ohne Pause wird darauf eine Antwort gegeben.

Ganz in Weiß ist das Bühnenbild gehalten, in der Mitte ein großes Doppelfenster, umrahmt von Wolken, der obligatorische Brunnen darf nicht fehlen genauso wenig wie der sprechende Hahn, putzig dargestellt von Albrecht Dickmann. Die Zuschauer werden ins Familienleben der Stiefschwestern Marie (Goldmarie) und Mary Ann (Pechmarie) eingeführt. Eines Tages fällt Marie durch einen Unfall in den Brunnen und landet im Märchenland bei Frau Holle. Als Erstes begegnen ihr die clownesken und altklugen Knut und Kurt, im Doppel Knurt genannt, mitreißend gespielt von Niclas Findling und Frank Kreiselmeier, die auf die Erde verweisen: "Hier ist die Zeit nicht gut, es gibt keinen richtigen Winter mehr, die Menschen laufen mit T-Shirts umher, keine gefrorenen Autoscheiben, keine Frostkristalle! Frau Holle braucht dringend Hilfe!" Während sich Marie auf den Weg begibt, trifft sie einen Ofen auf zwei Beinen, den Klaus Winterhoff mit seiner klaren sonoren Theaterstimme spielt. Marie, zauberhaft interpretiert von Julia Kreutzer, bezieht die auf dem Boden sitzenden zuschauenden Kinder in die Handlung mit ein. Spontan händigt ihr ein vierjähriges Mädchen den eigenen Schal aus, damit Marie sich nicht am Ofen die Finger verbrenne. Als ein sprechender Apfelbaum (Marina Karle) aufgrund seiner schweren Apfellast klagt und weint, helfen Marie die Kinder im Märchenland, Siri und Lennox Melcher, Lina Roth sowie Yael und Samuel Mörmann, die Äpfel zu pflücken.

Endlich trifft sie auf Frau Holle (Gabi Oestreicher), die dringend Hilfe für ihre anstrengende Hausarbeit sucht. Seit es auf Erden so warm geworden ist, sind ihre Kissen immer schwerer geworden, und alleine habe sie keine Kraft mehr, diese aufzuschütteln. Die hilfsbereite Marie wird ihr fortan eine Stütze sein - und siehe da, es beginnt zu schneien. Aber die gute Marie hat Heimweh und möchte zurück. Als sie durch das Märchentor schreitet auf ihrem Weg nach Hause, wird sie mit Gold überschüttet. Die Stiefmutter, gespielt von Yvonne Mörmann, hört Goldmaries Geschichte und schubst nun ihre eigene Tochter in den Brunnen, um ebenfalls reich beschenkt zurückzukommen. Doch Mary Ann ist faul, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht, und als sie früher als erwartet den Heimweg antritt, klebt an ihr nur schwarzes Pech. Lea Oestreicher in dieser Rolle als Null-Bock-Girlie.

Die Auflösung am Ende des Märchens, wie der Klimawandel auf Erden gestoppt und eine dysfunktionale Familie wieder eine Einheit werden kann, sollte man gesehen und gehört haben. Isabelle Faller ist eine kindgerechte Märchenaufführung gelungen, die auch Erwachsene begeistert, unterstützt durch ein spielfreudiges Ensemble, das die Zuschauer in seinen Bann zieht, und eine gelungene musikalische Untermalung mit Eigenkompositionen von Hans Florian.

Das Ensemble99 spielt noch dreimal "Frau Holle" in der Reithalle, am 16. Dezember um 14 und 16 Uhr und am 17. Dezember um 14 Uhr. Eine Reservierung ist empfohlen.