Gemobbt im Netz Rastatt (for) - Mit dem Film "Verklickt" starteten die Anti-Cybermobbing-Kinotage des Medienzentrums Mittelbaden gestern Morgen in die fünfte Runde. Rund 230 Siebt- und Achtklässler aus sechs verschiedenen Schulen fanden sich - eingedeckt mit Chips und Popcorn - im Forum Rastatt ein. Den Mittelpunkt der Kinotage bildet das Thema Cybermobbing. Ziel der Aktion sei, Schüler für die Gefahren im Netz zu sensibilisieren, so Ingo Eble, der die Anwesenden als Vertreter des Landrats Jürgen Bäuerle im Forum begrüßte. Insbesondere der Aufstieg der sozialen Medien habe die Dimension des altbekannten Phänomens Mobbing verstärkt, so Alexander Fischer, Leiter des Medienzentrums Mittelbaden. Laut einer Umfrage der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) würden sich mehr als 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen vor Cybermobbingattacken fürchten. Trotzdem legt Fischer besonderen Wert darauf, die digitalen Medien nicht zu "verteufeln". Das Internet bringe zwar viele Gefahren, ebenso aber auch viele Vorteile mit sich. "Deshalb müssen Eltern und Lehrer den Jugendlichen zeigen, wie das Netz und die sozialen Medien gewinnbringend genutzt werden können", betonte er in seiner Eröffnungsrede. Einen ersten Schritt in diese Richtung liefert die Aktion des Medienzentrums Mittelbaden. "Verklickt" zeigt Gefahren und Schwierigkeiten auf, die in der digitalen Welt auftreten können. Thematische Schwerpunkte sind neben dem Hauptthema Cybermobbing auch Passwortsicherheit, Persönlichkeits- und Urheberrechte sowie Kostenfallen und illegale Downloads. Im Anschluss an die Vorführung wurde ausführlich über den Film gesprochen und diskutiert. Die Schüler beteiligten sich aktiv an der Talkrunde. Mit Wolfgang Schmalbach vom Polizeipräsidium Offenburg und Susanne Wagner vom Landesmedienzentrum standen ihnen kompetente Moderatoren zur Verfügung. Wagner ging zunächst auf die Unterschiede zwischen Cybermobbing und Mobbing im alltäglichen Leben ein. Als größte Unterschiede nannte sie sowohl die Anonymität der Mobber als auch die enorme Breite des Publikums im Netz. Schmalbach veranschaulichte mit dem Begriff "Onlinetattoo" eine andere weitreichende Gefahr: "Was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Auch wenn Bilder oder Beiträge gelöscht werden, weiß man nie, wie weit sie bereits über das Internet verbreitet wurden." Außerdem gab er einige polizeiliche Hinweise und erläuterte in diesem Zusammenhang die Begriffe "Persönlichkeitsrecht", "Recht am eigenen Bild" und "Urheberrecht". Für Cybermobbing gebe es zwar keinen speziellen Paragrafen, Opfer könnten aber wegen Beleidigung oder übler Nachrede Anzeige erstatten. Täter müssten aufgrund solcher Straftaten bereits ab dem siebten Lebensjahr mit zivilrechtlichen Konsequenzen wie Schmerzensgeld oder Schadensersatz rechnen. Wagner riet dazu, sich im Falle einer Cyberattacke immer schnellstmöglich Hilfe zu holen. Als Ansprechpartner nannte sie Eltern, Lehrer, Mitschüler oder die Polizei. Abschließend rief sie nochmals zu einem solidarischen und respektvollen Miteinander auf. Auch die Botschaft, kritisch im Umgang mit Internet und sozialen Medien zu sein, kam bei den Jugendlichen an: "Ich werde zukünftig nicht mehr so viel Privates ins Netz stellen, denn es gibt viele Betrüger. Man muss vorsichtig sein", so eine Schülerin.

