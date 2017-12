Nachwuchs zeigt Schokoladenseite

Vorsitzender Frank Megow, der den sportlichen Nachmittag moderierte, hob die Erfolge der Sportgymnastinnen und Geräteturnerinnen bei Wettkämpfen hervor. So belegten die Turnerinnen in der Wettkampfklasse W8 (Jahrgang 2009 und jünger) den ersten und die W12 (2005 und jünger) den zweiten Platz in der Gauliga. Die zehnjährige Sportgymnastin Anne-Kathleen Kuhn wurde mit den Keulen baden-württembergische Meisterin: "Mittlerweile trainiert sie viermal wöchentlich in Karlsruhe", freute sich Megow über den Erfolg.

Mit ihrer tänzerischen und akrobatischen Eleganz begeisterten die jüngsten Sportgymnastinnen mit dem Ball. Die älteren Gymnastinnen setzten zum Song "Las Chicas Bailando" mit den Keulen und ihrer anmutigen Grazie den sportlichen Schlusspunkt. Beide Gruppen werden von Margarita Archipow und Sophia Kniss trainiert.

In einer vom fleißigen Gerätekommando aufgebauten Bewegungslandschaft zeigten die beiden von Jutta Kuhn-Bittner trainierten Mutter-Kind-Gruppen als Pinguine, Eisbären, Prinzessinnen und wilde Turnmäuse kostümiert, dass sie die motorischen Fertigkeiten wie Hangeln, Balancieren, Springen, Stützen, Rollen und Klettern beherrschen.

Einblicke in ihre konditionell anspruchsvollen Übungsstunden gaben die Gruppen "Body Workout extreme" mit Christine Kronenwett als Trainerin, die Zumba-Gruppe von Annette Pfistner und die Jazzdance-Gruppe mit Sabine Schubert. Hochmotiviert "drunter und drüber" ging es am Stufenbarren, dem Boden und dem Kasten bei den Turnerinnen der Grundschule, die mit Begeisterung von Ingrid Gscheidle, Sabine Schubert, Sylvia Weßbecher und Lisa Reichel trainiert werden. Mit ihrer Keulen-Meisterkür und einer neuen Kür begeisterte Anne-Kathleen Kuhn die Besucher.

Parkour ist eine Trendsportart, die normalerweise im Freien stattfindet und über allerlei Hindernisse führt. Das Gerätekommando nutzte die Pause, um mit Turngeräten wie Kästen, Barren und Matten eine Hindernislandschaft in der Turnhalle aufzubauen, die Hindernisse wie Geländer und Mauern für die Parkour-Sportler darstellten. Die jugendlichen Akteure (von Sabine Zimmermann trainiert) demonstrierten, wie sie Hindernisse überwinden und mit der richtigen Abrolltechnik gefahrlos landen können. "Beim Parkour kommt es auf Kraft, Ausdauer und Koordination an, und man braucht nur bequeme Kleidung, Turnschuhe, viel Lust an der Bewegung und etwas Mut", ermunterte Zimmermann die jugendlichen Besucher, einmal eine Trainingsstunde zu besuchen.

Gekonnt präsentierten sich anschließend die Turnerinnen der Wettkampfgruppe, die von Sylvia Weßbecher, Alexandra Gscheidle und Larissa Pfistner zwei- bis dreimal wöchentlich trainiert werden.

Mit viel Beifall von den Zuschauern bedacht wurde die von Sabrina Ebert trainierte Crew "Crash" der Tanzschule "Dance Passion" Rastatt. Die neun- bis zwölfjährigen Jugendlichen zeigten Ausschnitte aus ihrer Kür, mit der sie bei den Europameisterschaften Vize-Europameister im Hip-Hop/Streetdance wurden.

Zum Finale gab es neben dem hochverdienten Beifall für die Trainerinnen und alle Teilnehmer auch ein Geschenk vom Nikolaus. Der Vorsitzende dankte zum Schluss dem applaudierfreudigen Publikum, den Übungsleitern, dem Gerätekommando, den Helferinnen in der Kaffee-Ecke sowie allen Aktiven.