In Imbissbuden wechseln Betreiber immer häufiger

Welche Ausmaße nehmen die Kontrollen an?

Im Jahr 2016 waren 4489 Lebensmittelbetriebe im Landkreis Rastatt registriert (Vorjahr: 4525). Davon wurden 970 Betriebe kontrolliert und in 59 Prozent der Fälle Verstöße festgestellt. Im Jahr zuvor lag die Beanstandungsquote in den 1193 kontrollierten Betrieben bei 55 Prozent. Im Jahr 2016 mussten sieben Betriebe beziehungsweise Betriebsteile vorübergehend geschlossen werden.

Wenn Verstöße festgestellt werden, kommt es darauf an, dass diese abgestellt werden und es nicht zu einer Wiederholung kommt. Im Einzelfall entscheidet das Amt, ob eine mündliche Belehrung, ein Mängelbericht oder eine kostenpflichtige Anordnung nötig sind. In den meisten Fällen sind eine mündliche Belehrung oder ein Mängelbericht ausreichend.

Wenn ein Verstoß vom Gesetzgeber mit einer Ordnungswidrigkeit bewährt ist, wird geprüft, ob und in welcher Höhe ein Bußgeld erforderlich ist. Besteht bei einem oder mehreren Verstößen der Verdacht einer Straftat, wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Mitunter erwartet die Kontrolleure auch ungewöhnliche Anblicke. So berichtet Sachgebietsleiterin Dr. Judith Holtbecker von einem Nachtlager, dass jemand in einer Küche aufgeschlagen hatte. Das musste natürlich entfernt werden.

Gibt es auffällige Entwicklungen?

In den vergangenen Jahren ist bei vielen Imbissbetrieben ein immer schnellerer Betreiberwechsel zu beobachten. Diese schnellen Wechsel sind nicht unbedingt förderlich für die Lebensmittelhygiene, da sie häufig mit einer geringen beruflichen Qualifikation der Betreiber einher gehen. Außerdem ist nach Beobachtung des Landratsamts die Zahl der Lebensmittelexporte aus unserem Landkreis in Drittländer, bei denen ein hiesiges Gesundheitszeugnis gebraucht wurde, angestiegen. Als Ursache vermutet Sachgebietsleiterin Holtbecker, dass die Zahl der Exporte gestiegen ist und von Drittländern vermehrt Anforderungen an die Importeure gestellt werden. Meldungen aus anderen Regionen, wonach Ordnungshüter vermehrter Aggressivität und Uneinsichtigkeit ausgesetzt seien, können die Kontrolleure des Landratsamts Rastatt nicht bestätigen.

Wie ist die Lebensmittelüberwachung im Landratsamt ausgestattet?

In dem Bereich des Landratsamts sind zwei Tierärzte, fünf Lebensmittelkontrolleure, eine staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerin und ein Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur tätig. Die Anforderungen an die Qualifikation sind hoch. Die Lebensmittelkontrolleure haben sich nach einer handwerklichen Ausbildung wie beispielsweise Bäcker, Konditor oder Metzger und dem Erwerb des Meistertitels noch einer Weiterbildung mit Prüfung zum Lebensmittelkontrolleur unterzogen. Erst dann ist man berechtigt, als Lebensmittelkontrolleur tätig zu sein. Die beiden Tierärzte kontrollieren ebenfalls Lebensmittelbetriebe. Judith Holtbecker weist darauf hin, dass sich Tierärzte während des Studiums mit Lebensmittel- und Fleischhygiene beschäftigen und aufgrund ihrer umfassenden Kenntnisse über die Haltung und Schlachtung von Tieren, der Mikrobiologie und Technologie im Bereich der Lebensmittel in den Veterinärämtern unersetzbar seien. Einige Tätigkeiten, unter anderem das Ausstellen von Gesundheitszeugnissen und die Kontrolle von Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben, sind den Tierärzten vorbehalten.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Klagen, dass die Lebensmittelüberwachung personell zu mager ausgestattet ist. Wie sieht es im Rastatter Landratsamt aus?

Für die Lebensmittelüberwachung sind die Länder zuständig. Die Zahl der Lebensmittelkontrolleure wurde in den vergangenen Jahren um 1,5 Stellen erhöht. Auch wenn nach wie vor ein Mehrbedarf an Kontrolleuren besteht, werden nach Einschätzung von Judith Holtbecker zurzeit am dringendsten zusätzliche Tierärzte im Bereich der Lebensmittelüberwachung gebraucht. Landesweit sei ein Mehrbedarf von 200 Tierarztstellen für den Gesamtaufgabenbereich der Veterinärämter errechnet. Grund hierfür ist ein erheblicher Aufgabenzuwachs bei den Tierärzten durch Rechtsänderungen. Speziell im Rastatter Landratsamt gilt als belastend, dass insbesondere die Tierärzte der Lebensmittelüberwachung stark in die Bearbeitung der PFC-Problematik eingebunden sind.

Nach welcher Systematik gehen die Lebensmittelkontrolleure vor?

Grundlage sind die Rechtsvorgaben des Lebensmittel- und Verwaltungsrechts und das Qualitätsmanagementsystem der Verwaltung im Bereich der Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg. Konkret bedeutet dies, dass die für die Verbrauchergesundheit wichtigsten Lebensmittelbetriebe zuerst und am häufigsten kontrolliert werden. Alle Betriebe werden einer Risikobeurteilung unterzogen, in die unter anderem Faktoren wie hergestelltes Lebensmittel, Kundenkreis und Verbreitungsgrad eingehen. So geht beispielsweise die Herstellung von Hackfleisch mit einem größeren Risiko einher als der Verkauf von Schokoriegeln. Die Versorgung von Kranken oder Kleinkindern stellt höhere Anforderungen an den Lebensmittelunternehmer als der Betrieb eines Gemüseverkaufs.

Die Betriebe, die aufgrund der Risikobeurteilung ein höheres Risiko aufweisen, werden vorrangig bei der Planung der Kontrollen berücksichtigt. Nicht zuletzt kann ein Lebensmittelunternehmer bis zu einem gewissen Maß durch gute Betriebsführung seine Kontrollhäufigkeit beeinflussen.