Zwei Kindergartengruppen kommen in Schulgebäude

Au am Rhein - Neun Kinder warten in Au am Rhein auf einen Krippenplatz im Kindergarten St. Joseph, wo alle 22 Plätze der Kleinkinderbetreuung besetzt sind. Für Kinder ab drei Jahren stehen 97 Plätze zur Verfügung, tatsächlich werden 98 Kinder versorgt. Die Einrichtung ist voll belegt, der Bedarf nimmt zu. Am Montag wurde das Problem im Gemeinderat zum ersten Mal öffentlich diskutiert.

Fast 40 Besucherinnen, vor allem Kindergartenpersonal und Pfarreivertreter, hörten gespannt zu. Bürgermeisterin Veronika Laukart gab einer von vier Lösungsvarianten deutlich den Vorzug, die am Ende auch das Votum des Gemeinderats erhielt: die Unterbringung von zwei neuen Kindergartengruppen im Gebäude der Rheinauschule.

Laut einer Prognose der Verwaltung steigt der Bedarf an Krippenplätze auf über 40, die Zahl der über dreijährigen Kinder im kommenden Jahr auf 109. Die Geburtenzahlen in der Gemeinde nähmen merklich zu, stellte Laukart fest. Vor drei Jahren seien 23 Erdenbürger auf die Welt gekommen, 2017 seien bisher 31 registriert worden. Wie die Bürgermeisterin berichtete, habe die Kommune Anfang 2016 Gespräche mit der Pfarrei als Trägerin von St. Joseph begonnen. Die Überlegungen führten zu vier Möglichkeiten (siehe Zum Thema). Als beste Option wurde das Schulgebäude herausgestellt. Architekt Bernd Bistritz postulierte seine Vorzüge: Es biete "großzügige Möglichkeiten", die "in verschiedene Richtungen" gehen könnten, Freifläche sei ausreichend vorhanden. Der Planer liebäugelte mit einem zweigeschossigen Anbau in der Nische auf der Westseite, inklusive eines Aufzugs und der Umorganisation von Räumen, die von Vereinen genutzt werden. Die Kostenannahme für alles lautet auf 1,38 Millionen Euro.

Mehr Parkplätze könnten an der Pestalozzistraße geschaffen werden, ergänzte Laukart. Sie legte zudem Wert darauf, dass die Sache mit Rektor Tim Jonatzke besprochen sei und auch die anderen Nutzer, etwa der Strefferclub, informiert seien und in der Schule verbleiben könnten, auch die Bogenschützen der DJK. Das Domizil des Harmonika-Clubs werde nicht tangiert.

Walter Hettel beurteilte als Sprecher der FWG einen Neubau im Pfarrgarten als die beste Möglichkeit, allerdings nicht schnell zu realisieren. Das Schwesternhaus wäre auch gut. Dass seine Fraktion ebenfalls der Schule zuneigte, lag Hettel zufolge an der schnellen Machbarkeit. Jedoch wurden Forderungen angemeldet. Die FWG wolle wissen, wo die derzeitigen Vereinsnutzungen untergebracht werden sollen.

Ferner wünschte sie eine Umplanung, um möglichst viele der vorhandenen Parkplätze an der Westseite zu erhalten. Der Aufzug sollte, wie bereits genehmigt, im Gebäudeinnern installiert werden und nicht außen, wie von Bistritz vorgesehen. Die Liftfrage löste mit Blick auf hohe Grundwasserstände ein kurzes Scharmützel der FWG mit dem Architekten aus, die Dieter Weßbecher (FWG) mit dem Einwurf "Wir bezahlen, wir bestellen" befeuerte. Bistritz warf sich mit seiner Berufsehre ins Gefecht, indem er die Gründe seiner Aufzugsplanung erklärte und auf seine Erfahrung verwies.

Jürgen Reichert legte mit kühlem Kopf die Haltung der CDU-Fraktion dar, die "perspektivisch" und der Kosten wegen die Schule als "die einzige und beste Möglichkeit" betrachte. Im Übrigen wäre mit dieser Wahl eine dritte Gruppe machbar. Die anderen Varianten seien alle "zu beengt" und teilweise gar nicht zulässig.

Im nächsten Schritt müsse ein Gesamtkonzept für das Zusammenspiel mit der Grundschule erstellt werden, um Synergien zu gewinnen, verlangte Reichert. Beide Einrichtungen sollten zu einer "eigenen Trägerschaft" zusammengeführt werden. Auf Eigenständigkeit legte auch Laukart Wert, es werde keine "Auslagerung" aus dem Kindergarten sein.

In eine eigene Liegenschaft zu investieren, sei für die Gemeinde immer besser, bekräftigte Marcel Jirgenson (CDU), der das "Aufkochen" der FWG mit Unverständnis abwehrte. Man werde wohl noch konstruktive eigene Gedanken äußern dürfen, zeigte sich Hettel pikiert. Der Dampf verzog so schnell, wie er aufgestiegen war. Außer einer Kugel, die vernehmlich vom gezierten Christbaum fiel, nahm niemand Schaden. Einstimmig wurde beschlossen, die Schulhausvariante für zwei Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen weiter zu verfolgen, den Anliegen der FWG Rechnung zu tragen und Zuschussanträge auf den Weg zu bringen.