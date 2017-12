Erneut Rastatterin beim "Bachelor" Rastatt (dm) - Nach Clea-Lacy Juhn will nun eine weitere Rastatterin ihren Traummann in der RTL-Show "Der Bachelor" finden. Clarissa heißt die 21-Jährige, die laut Mitteilung des Fernsehsenders in der nächsten Staffel, die ab dem 10. Januar ausgestrahlt wird, als eine von 22 Bewerberinnen um die Gunst des neuen Bachelors (Junggesellen) wirbt. Sie ist die jüngste der Kandidatinnen, von Beruf Verwaltungswirtin und bereits verbeamtet. Sie beschreibt sich laut RTL-Mitteilung als umgänglich, bodenständig und kompromissbereit. Wie sie in einem Filmeinspieler sagt, ist ihr größtes Hobby ihr kleiner Hund "Luke", mit dem sie ausgiebige Spaziergänge macht; sie ist gerne in der Natur, lernt gerne neue Städte kennen und ist ab und an mal auch im Fußballstadion anzutreffen, verrät sie über sich. Ihr Traummann sollte auf jeden Fall Humor haben, zudem sei ein respektvoller Umgang wichtig. Die "Bachelor"-Staffel bezeichnet sie als Abenteuer. Immerhin besteigt sie der Mitteilung zufolge für die Traummann-Suche per TV-Show, die wieder in Miami aufgezeichnet wurde, erstmals ein Flugzeug. (dm) - Nach Clea-Lacy Juhn will nun eine weitere Rastatterin ihren Traummann in der RTL-Show "Der Bachelor" finden. Clarissa heißt die 21-Jährige, die laut Mitteilung des Fernsehsenders in der nächsten Staffel, die ab dem 10. Januar ausgestrahlt wird, als eine von 22 Bewerberinnen um die Gunst des neuen Bachelors (Junggesellen) wirbt. Sie ist die jüngste der Kandidatinnen, von Beruf Verwaltungswirtin und bereits verbeamtet. Sie beschreibt sich laut RTL-Mitteilung als umgänglich, bodenständig und kompromissbereit. Wie sie in einem Filmeinspieler sagt, ist ihr größtes Hobby ihr kleiner Hund "Luke", mit dem sie ausgiebige Spaziergänge macht; sie ist gerne in der Natur, lernt gerne neue Städte kennen und ist ab und an mal auch im Fußballstadion anzutreffen, verrät sie über sich. Ihr Traummann sollte auf jeden Fall Humor haben, zudem sei ein respektvoller Umgang wichtig. Die "Bachelor"-Staffel bezeichnet sie als Abenteuer. Immerhin besteigt sie der Mitteilung zufolge für die Traummann-Suche per TV-Show, die wieder in Miami aufgezeichnet wurde, erstmals ein Flugzeug. Clea-Lacy (26) hatte es bei der letzten Staffel nicht nur geschafft, als Siegerin hervorzugehen und sich den damaligen Bachelor Sebastian Pannek (31) zu angeln. Die beiden sind - Novum in der Geschichte dieser Fernsehshow - noch immer ein Paar. Diesen Monat feierten sie "Jahrestag", kürzlich haben sie einen eigenen Youtube-Kanal gestartet. Am kommenden Montag ist Clea-Lacy auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt zu Gast (Talk-Beginn: 18 Uhr).

