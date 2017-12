"Die Hälfte unserer Projekte steht auf der Kippe"

Der Dezember ist der Monat, in dem in der zweiten Hälfte immer noch einiges an Spenden reinkommt, doch auch das werde die Situation nicht retten, weiß der Vermessungsingenieur aus Muggensturm schon jetzt. Von jedem der ein Dutzend Projekte erhält der 46-Jährige einmal im Monat einen Sachstandsbericht. Er habe bereits vor Monaten die Projektverantwortlichen darum gebeten, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen, doch da verantwortungsvoll mit den Finanzen gewirtschaftet werde, seien keine Einsparungen möglich gewesen.

"Wir werden auf der Vorstandssitzung im Januar darüber diskutieren, wie's weitergeht und bei welchen Projekten wir kürzen müssen", führt Karsten Malige im BT-Gespräch aus. Es gehe ihm darum, so viele Projekte wie möglich am Leben zu halten: "Wir sind sehr konservativ gewachsen und haben uns nicht übernommen."

Im Jahr 2015 konnte die Syrienhilfe 556000 Euro an Spenden einnehmen, von denen rund 349000 Euro in die Projekte investiert wurden. Im Vorjahr kletterten die Spendeneinnahmen auf 754580 Euro, von denen rund 488000 Euro ausgegeben wurden. Das finanzielle Polster wurde in diesem Jahr jedoch weitestgehend aufgebraucht, da das Spendenaufkommen massiv eingebrochen ist.

Karsten Malige hat sich nicht nur auf Spenden verlassen, sondern auch versucht, politische Entscheidungsträger mit ins Boot zu holen: "Weder von den beiden Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis noch von Ministerien ist irgendeine Form der Unterstützung gekommen, so etwas ist schon schmerzhaft", berichtet er.

Im vergangenen Jahr hat die Syrienhilfe eine 450-Euro-Kraft in Berlin beschäftigt, die von den Mitgliedsbeiträgen finanziert wurde. Da sich die Projekte entsprechend entwickelten, wird die Mitarbeiterin nun in Vollzeit beschäftigt und teilweise mit Spendengeldern finanziert. "Monatlich erfahren Tausende Menschen Unterstützung von der Syrienhilfe - oft sind es Frauen, Kinder und Alte, die sich nicht selbst versorgen können", erläutert Malige weiter.

Doch diese beeindruckenden Zahlen sind angesichts der aktuellen Statistiken des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, die Karsten Malige im Novemberbrief der Syrienhilfe zitiert, der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. In Syrien leben demnach rund 6,1 Millionen Binnenflüchtlinge, und etwa 8,2 Millionen befinden sich inmitten von Kampfhandlungen.

In streng belagerten Gebieten harren rund 420000 Menschen aus: "Das heißt übersetzt, sie sind Faustpfand unterschiedlicher Kriegsparteien und haben fast nichts zu essen, kein sauberes Trinkwasser, keine medizinische Versorgung. Sie sterben vor Hunger oder an belanglosen Krankheiten", beklagt Malige.

Doch trotz dieser verzweifelten Situation arbeitet er seit fünf Jahren beharrlich daran, dass sich wenigstens im Kleinen etwas bessert. Zwischen zwei und drei Stunden täglich investiert der Muggensturmer ehrenamtlich in die Syrienhilfe. Er nimmt sein Smartphone und zeigt das Foto eines dreijährigen Mädchens: "Es war als Baby schwer herzkrank und wir haben die dringend notwendige Operation finanziert. Ohne unsere Hilfe wäre sie schon längst tot. Wenn man so etwas sieht, dann weiß man, warum man es macht. Überhaupt kann man die Rückmeldungen der Betroffenen nicht in Worte fassen."

Bereits seit der Vereinsgründung unterstützen Mitglieder des SWR-Symphonieorchesters mit einem Benefizkonzert die Syrienhilfe. Am Sonntag, 17. Dezember, ist es um 11.15 Uhr im Kulturhaus LA 8 in Baden-Baden wieder so weit. Mit Musikern der Musikhochschule Freiburg werden Stücke von Beethoven, Glinka, Strauß, Gade und Azmeh vorgetragen. Eintritt gegen Spende.

www.syrienhilfe.org