Nachfolger für Günter Horn gesucht

Der Chor selbst indes will unter dem angestammten Namen weitermachen und sucht nun nach einem Nachfolger für den 90-Jährigen.

1972 hat Günter Horn (Foto: pr) die Folkloregruppe des Schubertchors Rastatt, den Vorläufer des heutigen Günter-Horn-Chors, gegründet. Er war bereits im Kindesalter durch seine sehr musikalischen Eltern an die Musik herangeführt worden, die fortan für sein ganzes Leben prägte, wie es in einer Mitteilung heißt. So hat Horn schon im Alter von elf Jahren an der Singakademie in Chemnitz neben seiner Mutter gesungen, sein Vater nahm ihn zu Orchesterproben mit. So kam es, dass er bald am Dresdner Konservatorium zu studieren begann. Schon als 16-Jähriger wurde Horn in den Kriegsjahren immer wieder als Aushilfe bei der Dresdner Philharmonie und an der Semperoper eingesetzt. Nach einem "Intermezzo" beim Philharmonischen Staatsorchester in Bremen von 1950 bis 1954 erhielt Horn ein Engagement beim SWF-Symphonieorchester in Baden-Baden, wo er 30 Jahre als Solohornist spielte. Nachdem er bei Chefdirigent Ernst Bour Unterricht bekommen hatte, nahm er überdies zehn Jahre lang Stunden bei Erich Sauerstein, dem Chorrepetitor beim Badischen Staatstheater.

1968 gründete Horn den Südwestdeutschen Brahmschor, der sich durch seine Münsterkonzerte in Schwarzach einen Namen machte. Diesen Chor leitet er bis heute. Über 40 Jahre lang war Horn zudem musikalischer Leiter beim Gesangverein "Liederkranz Apollonia" Rastatt.

Zusammen mit dem stimmgewaltigen Chor aus 140 Sängern vom Südwestdeutschen Brahmschor, Liederkranz Apollonia, Günter-Horn-Chor, externen Solisten sowie der Baden-Badner Philharmonie gestaltete Horn zur Eröffnung der Badner Halle 1990 die Operngala, die anschließend bis 2006 im zweijährigen Rhythmus aufgeführt wurde.

Im Rahmen eines festlichen Konzerts im Dezember 2013 wurde Günter Horn für mehr als 50 Jahre Chorleitertätigkeit vom Mittelbadischen Sängerkreis geehrt. Im Januar 2014 folgte die Auszeichnung durch OB Hans Jürgen Pütsch mit der Ehrennadel der Stadt Rastatt in Gold in Anerkennung seiner herausragenden kulturellen Verdienste. Der Günter-Horn-Chor, so der OB, verstehe es, mit Gesang die Seelen der Besucher anzusprechen. Beim Chorleiter spüre man, dass er für die Musik lebe.

Der Günter-Horn-Chor will bei dem Abschiedskonzert einmal mehr sein stimmliches Potenzial unter Beweis stellen. Kennzeichnend für ihn sind auch die Solisten, die alle aus den eigenen Reihen kommen. Musikalisch unterstützt wird der Chor von Peter Leuchtner (Piano), Bernhard Hoffman (Bass), Gustav Zwingert (Schlagzeug) sowie Alfred Wild an der Gitarre.

Kartenreservierungen per E-Mail an erich.rid@t-online.de, im Internet unter www.ghc-rastatt.de, oder unter (07225)74372. Ferner sind Karten im Vorverkauf bei der Badner Halle sowie den Musikhäusern Essbach und Schlaile in Rastatt erhältlich.