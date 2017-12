Weiterer Anlauf für Patenkind aus Ukraine Steinmauern (mak) - Die Aufenthaltserlaubnis für einen Schulbesuch wird der neunjährige Daniil Synytskyy aus der Ukraine wohl nicht bekommen, wie das Auswärtige Amt in einem Schreiben mitteilt. Seine Patentante Mandy Kegel bemüht sich seit einigen Monaten, das Kind zu sich und ihrer Familie in Steinmauern zu holen, nachdem der Vater des Halbwaisen schwer an Krebs erkrankt ist und sich nicht mehr um ihn kümmern kann (wir berichteten). Das Ehepaar Kegel hatte beim Konsulat in Kiew zunächst die Auskunft erhalten, dass es möglich sei, den Jungen im Rahmen eines Schulbesuchs nach Deutschland zu holen. Deshalb schlugen die beiden diesen Weg ein und mussten jedoch feststellen, dass dies nicht möglich ist. Mandy Kegel wandte sich an Bürgermeister Siegfried Schaaf, der die Bundestagsabgeordneten kontaktierte. Gabriele Katzmarek (SPD) schrieb daraufhin am 9. November an Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen Brief und bat darum, eine Härteklausel für den Jungen zu erwirken. Nun antwortete Michael Roth, Staatsminister für Europa, im Auftrag von Gabriel und machte deutlich, dass es keine Möglichkeit gibt, dem Kind eine Aufenthaltserlaubnis zum Schulbesuch zu erteilen: "Eine Härtefallregelung für ausländische Kinder und Jugendliche, die in Deutschland eine Schule besuchen wollen, gibt es nicht. Eine Einreise zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte ist daher leider nicht möglich." Für den vorliegenden Fall gebe es keine Rechtsgrundlage, und deshalb sei auch die Ausstellung eines Visums nicht möglich. Nachdem dieser Weg keine Aussicht auf Erfolg hat und auch die Möglichkeit einer Adoption schwierig und sehr zeitaufwendig ist, versucht es das Ehepaar Kegel nun mit einer sogenannten Elternpflegschaft. Diesbezüglich hat das Jugendamt Rastatt der Steinmauerner Familie seine Hilfe angeboten und ihr alle Unterlagen, die für eine Elternpflegschaft erforderlich sind, zukommen lassen, wie Mandy Kegel im BT-Gespräch berichtet. Mittlerweile hat sie auch Kontakt mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg aufgenommen. Der zuständige Sachbearbeiter hat das Anliegen der Steinmauerner Familie dem Bundesjustizministerium in Bonn geschildert und um eine direkte Kontaktaufnahme mit der zentralen Behörde für Sorgerechtsangelegenheiten in Kiew gebeten. Dort könnte dann Daniils Vater Alexander, dessen gesundheitlicher Zustand sich in der Zwischenzeit weiter verschlechtert hat, einen Antrag auf grenzüberschreitende Unterbringung nach Haager Kinderschutzübereinkommen stellen, erläutert Kegel. Dies wäre eventuell ein Weg, um Daniil nach Steinmauern zu holen. Die Lehrerin an der Rastatter Pestalozzischule hat sich über die vielen Leserbriefe im Badischen Tagblatt sehr gefreut: "Solche Freunde zu haben, erfüllt mich mit Stolz und gibt mir die Kraft, weiter zu kämpfen. Meine Kollegen in der Schule geben mir Mut und drücken die Daumen", bedankt sie sich für die moralische Unterstützung.

