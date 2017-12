Laster müssen durchs Dorf fahren Von Helmut Heck Au am Rhein - Bald knattern Motorsägen am Rheindamm in Au am Rhein. Noch diesen Winter werden auf der Landseite Bäume gefällt, Sträucher und Hecken beseitigt. Die Arbeiten gehören zu den Vorbereitungen für die seit 20 Jahren erwartete Deichverstärkung. Im späten Frühjahr wird mit dem ersten Bauabschnitt begonnen. Er erstreckt sich von der Gemarkung von Elchesheim-Illingen bis zu jenem Punkt bei Au am Rhein, wo die Kreisstraße 3721 auf den Damm einschwenkt. Am Montag wurde das Vorhaben im Gemeinderat erläutert. Die Sitzung fand mit annähernd 40 Zuhörern im Vereinsraum der Rheinauhalle statt. Irgendwann im Juni wird der sogenannte Spatenstich sein, versprach Axel Pälchen, der für den Landesbetrieb Gewässer das Projekt beim Regierungspräsidium leitet. Über Einzelheiten informierte sein Stellvertreter Nabaraj Jamarkattel. Mit den Gehölzrodungen wird eine Vorzone geschaffen, die dauerhaft baumfrei bleiben muss. Der Schutzwall darf nicht von Wurzeln durchdrungen werden. Beseitigt werden auch Bunkerreste, wie es einige unmittelbar am Damm gibt. Vor dem Baubeginn muss ein umfangreicher Naturausgleich verwirklicht werden. Mitte Januar soll mit der Schaffung neuer Laichgewässer für Amphibien begonnen werden. Zudem werden für die Gesamtmaßnahme, die 14 Kilometer Damm vom Norden der Auer Gemarkung bis zur Murg bei Steinmauern umfasst, rund 8000 Bäume und 2000 Sträucher auf Ausgleichsflächen gepflanzt. Wie Bruno Büchele mitteilte, der für den Grunderwerb zuständig ist, wurden vergangene Woche die ersten 89 Kaufverträge beurkundet. Im Frühjahr will man den Kauf der Flächen für den eigentlichen Dammbau vollziehen. Eigentümer, die sich noch nicht erklärt hätten, bekämen demnächst Erinnerungsschreiben, ließ Büchele wissen. Der Gang zum Notar sei nicht erforderlich, der Erwerb werde mit Vollmachten besiegelt. Siegfried Wagner, Vertreter eines Planungsbüros, informierte über Baustellenverkehr und Radwegumleitungen. Der Lkw-Transport soll in Form einer Ringverbindung über die Ortsdurchfahrt zum Rhein und Feldwege südlich von Au abgewickelt werden. Es werde nur in eine Richtung gefahren. Der Materialumschlag am Damm müsse auf "engstem Raum" bewerkstelligt werden, die Fahrzeuge könnten nicht wenden. Wie Bürgermeisterin Veronika Laukart berichtete, wurde die Verkehrsproblematik mit den Ratsfraktionen besprochen. Es gebe keine andere Möglichkeit, als durchs Dorf zu fahren. Auf eine Frage von Walter Hettel (FWG) erklärte Wagner, dass es an Spitzentagen fünf, sechs Lastwagen pro Stunde sein könnten, an anderen Tagen gar keine. Der Baustellenverkehr sei ein "Stoßgeschäft". Martin Kimmig (CDU) interessierte Herkunft und Beschaffenheit des Materials, das für den Dammbau verwendet wird. Man nehme nur unbelastetes Kiessandgemisch in der Regel aus Großbaustellen in der näheren Region. Die Qualität werde bei jeder Charge dreimal geprüft, versicherte Wagner. Norman Ball (FWG) sorgte sich um Folgen des Baustellenbetriebs für landwirtschaftliche Flächen. Die Erfahrung aus anderen Projekten zeige, dass Bodenverdichtung bleibende Schäden hinterlasse. Zum Thema Veloverkehr betonte Wagner, dass während der Bauzeit kein Radler auf dem Damm sein dürfe. Die Umleitungsstrecke für den Pamina-Radweg sei bereits festgelegt und werde ausgeschildert. Ende beziehungsweise Beginn der Ausweichroute wird beim Clubhaus der DJK sein. Jürgen Reichert (CDU) wies darauf hin, dass die Vereinsgaststätte wieder verpachtet werden soll. Eine Abtrennung vom Radweg wäre existenzgefährdend, warnte er. Zur Baustelle wird der Dammabschnitt mit dem DJK-Domizil erst in einigen Jahren. Die Bauarbeiten an der südlich davon gelegenen, im Juni startenden ersten Teilstrecke sollen etwa zwei Jahre dauern. Nach ihrer Fertigstellung muss zwecks "ökologischer" Beobachtung weitere zwei Jahre gewartet werden, bis der Nachbarabschnitt gemacht werden kann. Hans Weßbecher (FWG) erkundigte sich nach der Autoverbindung zum Rhein, Baggersee und Kanu-Club. Wagner antwortete, dass diese auch in der Bauphase "nutzbar" bleiben werde.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben