Klapperstorch als Überwinterer Rastatt (for) - Hierzulande bei einem Spaziergang durch die Winterlandschaft noch Störchen zu begegnen, ist gewiss eine Seltenheit. Verwundert zeigten sich deshalb Bewohner in Au am Rhein, die jüngst mehrere Störche auf einem verschneiten Dach sichteten. Einige sorgen sich um die Zugvögel, die doch eigentlich schon längst im Süden sein sollten. Laut den Experten Pierre Fingermann und Stefan Eisenbarth sind diese Sorgen jedoch unbegründet. "Kälte macht den Störchen überhaupt nichts aus", so Vogelschützer Fingermann. Zwar würden die Zugvögel normalerweise bereits zwischen September und Oktober ihre lange Reise antreten, sie könnten Wärme aber sehr gut speichern und deshalb auch die kalte Jahreszeit in Deutschland gut überstehen. Die einzige Schwierigkeit ist laut Fingermann die Nahrungssuche im Winter. Doch auch die gestalte sich meist unproblematisch. Störche könnten nämlich bis zu zwölf Tage ohne Futter auskommen. Sollten Schnee und Frost über längere Zeit anhalten, streifen sie durchs Land und suchen sich andere Nahrungsquellen, erklärt der Experte. Besonders die großen Mülldeponien im angrenzenden Elsass seien für die Vögel ein echtes Schlemmerparadies: "Störche sind Allesfresser. Neben Mäusen, Fröschen und Würmern verspeisen sie auch Nudeln oder sonstige Abfälle", so Fingermann. "Manche finden sich sogar pünktlich zur Flamingo-Fütterung im Karlsruher Zoo ein", schmunzelt er. Was Störche angeht, ist Fingermann ein Spezialist. In seiner Vogelpflegestation hat er schon mehrere Jungvögel aufgezogen. Oft habe er beobachtet, dass Störche, die als einjährige Jungvögel großgezogen worden sind, ihren Zugtrieb verloren. Dass der Klimawandel Auswirkungen auf das Zugverhalten der Störche habe, sei zwar möglich, festlegen will sich Fingermann auf diese Aussage einiger Wissenschaftler allerdings nicht. Jedenfalls müsse niemand besorgt sein um die Tiere. Bei langanhaltendem Schnee würden sie von Vogelschützern mit Futterhilfen versorgt. Fingermann weist aber ausdrücklich darauf hin, die Vögel nur in Notfällen, etwa bei starkem Schneefall und extremem Frost, zu füttern. Auch Storchenbetreuer Stefan Eisenbarth bestätigt, dass die Überwinterer unter den Störchen gut überleben könnten. "Solange die Gewässer nicht zugefroren sind, ernähren sie sich von kleinen Kalikokrebsen, ansonsten finden sie Nahrung auf Deponien", stimmt er Fingermann zu. Einen engen Zusammenhang zwischen Handaufzucht und Zugverhalten sieht er jedoch nicht: "Ich kenne Jungstörche, die großgezogen wurden und trotzdem bis nach Spanien geflogen sind", erzählt Eisenbarth. Es habe immer mal wieder Überwinterer gegeben, die ihren Zugtrieb ablegten. Ein Flug bis nach Afrika koste viel Kraft. Solange die Tiere auch hier Nahrung finden, sei die wochenlange Reise nicht zwingend notwendig, so der Weißstorchbetreuer. Da die Population der Störche in diesem Jahr stark angestiegen ist, sei natürlich auch die Anzahl der Überwinterer höher. Bei geringerer Brutanzahl, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, fielen Störche, die überwintern, weniger auf. Doch auch Eisenbarth kann alle Storchenfreunde beruhigen: "Die meisten Tiere kommen durch. Falls es doch noch kälter wird, ziehen sie eben ein kleines Stück weiter nach Süden - oft reicht ihnen bereits Südfrankreich."

