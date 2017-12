Unterstützung für junge Talente

"Dass es so viele talentierte junge Sportlerinnen und Sportler in unserem Geschäftsgebiet gibt, zeigt, welch hohen Stellenwert der Sport in unserer Region hat", sagte Gregor Daumel, Direktor der Firmenkundeberatung, bei der Begrüßung der rund 100 Gäste. Denn neben den jungen Sportlern waren auch viele Eltern, Freunde und Trainer zur feierlichen Überreichung der Förderpreise gekommen. Insgesamt wurden 13450 Euro an die jungen Sportlerinnen und Sportler ausgeschüttet. Dazu gab es für die neuen Förderkadermitglieder eine große Sporttasche mit ihrem Namen darauf und für jeden zwei T-Shirts und ein Handtuch. Moderator Ralf Wunsch hatte für den ein oder anderen jungen Sportler zudem ein neues Maskottchen parat, das bei den Wettkämpfen die Daumen drückt, sich über besonders gute Leistungen freut und Trost spendet, wenn es einmal nicht ganz so gelaufen ist, wie es sich die jungen Sportler vorgestellt haben.

Breitgefächert sind die Sportarten, aus denen die Talente des neuen Förderkaders stammen: Neben Bogenschützen, Schwimmern und Gewichthebern erhalten im kommenden Jahr auch Leichtathleten, Kampfsportler und Turner eine finanzielle Unterstützung beispielsweise für Trainings- und Wettkampfkleidung, aber auch für Fahrtkosten zu den verschiedenen Meisterschaften, die im gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus stattfinden.

Das Beraterteam Ralf Wohlmannstetter, Adi Marxer, Angelika Berndt, Volker Seitz und Angelo Fasulo, unterstützt die Organisatoren der Sparkasse Hubert Schäfer und Anita Krell bei der Leistungsüberprüfung des Förderkaders und schlägt neue Nachwuchstalente vor. Insgesamt acht neue Mitglieder wurden in den Förderkader aufgenommen: Luis Roth und Jolien Ring (beide Leichtathletik Mehrkampf), Natalie Tschierske (Speerwurf), David und Aaron Schalamon sowie Benjamin Strobel (Hammerwurf) und die beiden Schwimmer Diana Belichenko und Alexander Straub. Ralf Wunsch erzählten sie von ihren Erfolgen im vergangenen Jahr, aber auch von ihren Wünschen für die kommende Wettkampfsaison.

Von zahlreichen Erfolgen berichteten die jungen Sportler, deren Förderung verlängert wurde. Während Tim Stößer von der LAG Obere Murg erst vor wenigen Wochen Deutscher Junioren-Meister im Gewichtheben wurde, darf sich Alec Hofmann vom Jiu-Jitsu-Kampfsportverein Welt- und Europameister im Ju-Jutsu nennen. Herausragend auch die Leistungen des Handbike-Fahrers Tobias Böhnke, der im nun zu Ende gehenden Jahr zahlreiche Rennen gewann und sich mit einem großen Vorsprung zum dritten Mal in Folge das begehrte "Gelbe Champion Trikot" sicherte. Ralf Wunsch freute sich, die positive Entwicklung vieler junger Sportler in den vergangenen Jahren mitverfolgen zu können. "Gebt auch im kommenden Jahr das Beste und bleibt vor allem von Verletzungen verschont", rief der den Jungen und Mädchen zu, die bis zu sechsmal pro Woche trainieren.

Weiterhin zum Sportförderkader der Sparkasse Rastatt-Gernsbach gehören die Turnerinnen Noemi Hein, Elisa Gnoss und Hannah Kreiser, Bogenschütze Max Weisenburger, Tim Stößer (Hammerwurf), Paul Stößer (Stabhochsprung), Tom Stößer (Gewichtheben), Celine Kistner (Langstreckenlauf), Vanessa Kobialka (Diskuswurf), die Schwimmer Lea Frohberg, Laura und Paula Schuller sowie Cengiz Schroll, die Ju-Jutsu-Kämpfer Alec Hofmann, Erika Ernst und Daniel Zmeev sowie Handbike-Fahrer Tobias Böhnke.