Erst Europa-Zentrale, jetzt das Aus

(sre) - Nachdem der Gemeinderat sich gegen Windkraftanlagen im Stadtgebiet entschieden hat, will die Verwaltung andere Wege finden, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Im Bauausschuss am 7. Dezember geht es um mögliche Photovoltaikanlagen (Foto: Archiv/hol). » - Mehr

Lichtenau