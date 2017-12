Weihnachtszauber:

Tiefgaragen auch am Sonntag offen

Rastatt (dm) - Der Brief eines Kuppenheimer BT-Lesers, der am Sonntag den Rastatter Weihnachtszauber besuchen wollte und dann nach einer vergeblichen Parkplatz-Such-Odyssee wieder unverrichteter Dinge nach Hause fuhr, hat Folgen: OB Hans Jürgen Pütsch hat veranlasst, dass am kommenden Sonntag - anders als bisher - die Tiefgarage der Badner Halle für den Weihnachtszauber geöffnet wird. Und zwar für die Nutzer kostenfrei. Auch die Sparkassen-Tiefgarage wird nun über das Wochenende geöffnet, wie der OB gestern mitteilte.

Die Badner Halle hatte zwar für die Adventszeit ihre Öffnungszeiten verlängert, bislang aber nicht an Sonntagen. "Die Verantwortlichen (...) sollten sich hier mal Gedanken machen, wie man auswärtige Besucher in ihre Barockstadt locken will, wenn bei publikumswirksamen Veranstaltungen wie einem Weihnachtsmarkt (...) Parkhäuser geschlossen sind", so der BT-Leser in dem am Dienstag veröffentlichten Leserbrief.

Die Auslastungszahlen während der Öffnungszeiten der Badner-Hallen-Garage haben bislang zwar keine Anzeichen für einen erhöhten Bedarf gegeben, stellt man unterdessen bei der Stadtverwaltung fest, auch sei bislang keine Resonanz an sie herangetragen worden, wonach die beiden Weihnachtsmärkte in der Stadt schwer zu erreichen seien oder es in diesem Zusammenhang Probleme bei der Parkplatzsuche gebe. Gleichwohl nehme man den geschilderten Unmut Ernst und danke für den Hinweis. Für das kommende Jahr nehmen man die Themen Öffnungszeiten und möglicherweise bessere Beschilderung der vorhandenen Parkplätze weiter in den Blick. Unterdessen zieht nun auch die Sparkasse mit und öffnet ihre Tiefgarage in der Dreherstraße länger; am heutigen Freitag bis 22 Uhr, morgen und am Sonntag durchgehend, so der OB.

Was viele Besucher offenbar nicht wissen: Das benachbarte Parkhaus der Schloss-Galerie ist ganz regulär weit über die Öffnungszeiten des Einkaufszentrums hinaus nutzbar. Wie werktags ist die Garage dort auch sonntags von 5.30 bis 0.30 Uhr geöffnet; die Ausfahrt ist immer möglich (Zugang über das Treppenhaus an der Kapellenstraße). Der maximale Tagespreis beträgt montags bis samstags fünf Euro, sonn- und feiertags 2,50 Euro.

Generell kann neben den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt auch der Festplatz an der Friedrichsfeste genutzt werden (Fußweg über die Schließbrücke) sowie Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr zudem das Parkhaus des Modeparks Röther (untere Kaiserstraße, zwei Stunden frei).