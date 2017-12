"Nach der Vorstellung sehen Sie immer glücklich aus"

Interview

BT: Herr Winterhoff, mit 80 Jahren schlüpfen Sie immer noch gerne in andere Rollen. Sie scheinen nichts von Müßiggang im Alter zu halten?

Klaus Winterhoff: Arbeit ist (...) unabhängige Existenzbedingung des Menschen, sagt Karl Marx.

BT: Was bedeuten Ihnen Theater und Literatur?

Winterhoff: Lebensnotwendige geistige Nahrung.

BT: Wer ist Ihr Lieblingsautor?

Winterhoff: Heinrich Heine.

BT: Warum sind Sie so spät Schauspieler geworden? Und was hat Sie an diesem Beruf gereizt?

Winterhoff: Während meines Studiums der Malerei und Grafik hatte ich auch Schauspielunterricht und habe auch schon gespielt. Nach meinem Brotberuf als Werbegrafiker, bin ich jetzt zu den Wurzeln zurückgekehrt.

BT: Welche Rolle war bisher Ihre liebste auf der Bühne und warum?

Winterhoff: Die Rolle, die ich gerade spiele, ist auch immer gleichzeitig meine liebste.

BT: Und was wäre Ihre Traumrolle, wenn Sie frei wählen könnten?

Winterhoff: Geheimrat Matthias Clausen in Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenuntergang".

BT: Welche Theaterprojekte planen Sie für die Zukunft? Sehen wir Sie auch einmal in der Rolle des Königs Lear von Shakespeare?

Winterhoff: Ich plane nicht, die Rollen kommen zu mir. Zu Lear: Vielleicht, wär schön.

BT: In wie vielen Aufführungen haben Sie bisher mitgewirkt?

Winterhoff: Im Ensemble 99 in 29 Stücken, im Zimmertheater waren es 22 Inszenierungen (an dieser Stelle ein Danke an Harald Behr), dazu 20 szenisch-literarische Lesungen im Kellertheater, je ein Engagement im Sandkorn- und im Kammertheater in Karlsruhe.

BT: Welches war das schönste Kompliment, das Ihnen jemand gemacht hat?

Winterhoff: Nach dem Schlussapplaus sagte jemand zu mir: Nach der Vorstellung sehen Sie immer so glücklich aus.

BT: Haben Sie ein Vorbild?

Winterhoff: Ja, mein Vater.

BT: Sie müssen oft viel Text auswendig lernen. Wie merkt man sich so viel Stoff?

Winterhoff: Wie bei jeder Tätigkeit, je öfter man etwas macht, desto leichter wird es. So auch beim Textlernen.

BT: Welcher Spruch charakterisiert Sie am besten?

Winterhoff: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Schiller.

BT: Sie haben eine Zeitlang über dem früheren Rastatter Kino Resi gleich neben dem Kaufhaus Schneider gewohnt. Welche besonderen Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Zeit?

Winterhoff: Kürzester Arbeitsweg aller Zeiten.

BT: Sie sind seit neun Jahren Fußgänger. Warum haben Sie auf ein Auto verzichtet? Haben Sie Ihren Führerschein zurückgegeben?

Winterhoff: Zuletzt bin ich zwischen zwei TÜV-Terminen nur noch 1000 Kilometer gefahren, da lohnt kein Auto und innerhalb Rastatts ist alles zu Fuß zu erreichen. Meinen Führerschein habe ich noch, wer weiß?

BT: Was würden Sie heute in Ihrem Leben anders machen, wenn Sie die Chance dazu hätten?

Winterhoff: Gar nichts.

BT: Was macht Ihnen Angst?

Winterhoff: Der Rechtspopulismus weltweit.

Ein spontanes Lächeln am Morgen

BT: Worüber können Sie sich am meisten freuen?

Winterhoff: Ein spontanes Lächeln am Morgen von einem völlig fremden Menschen.

BT: Was ist für Sie Glück?

Winterhoff: Die Momente, in denen ich spüre, ich bin! Und wenn es Beifall gibt. Das ist das Schönste für mich im Leben - etwas vor und für Menschen zu machen.

BT: Denkt man, wenn man 80 Jahre alt ist, öfter über den Tod nach?

Winterhoff: Ich denke Zeit meines Lebens an den Tod. Doch mit zunehmendem Alter wird aus Bedrohung ein, hoffentlich nicht zu bald, gern erwarteter Freund.

BT: Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

Winterhoff: Ich habe das Glück, an meinem Geburtstag auf der Bühne zu stehen. Gefeiert wird nach der Vorstellung mit Bühnenkollegen, und dazu stoßenden Menschen aus meinem Bekanntenkreis und Kinder und Enkel.