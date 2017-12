"Wir können es nicht verstehen" Rastatt (ema) - Sabine Franzreb ist ratlos: "Wir können es alle nicht verstehen", sagt die Veranstalterin der Schloss-Weihnacht im Ehrenhof der Rastatter Barockresidenz. Die 28 Kunsthandwerker und sieben Gastronomen müssen Umsatzrückgänge zwischen 55 und 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. An diesem Wochenende geht die Schloss-Weihnacht in den Endspurt. Die Pagodenzelte sind heute von 11 bis 21 und morgen von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Doch selbst wenn jetzt noch viele Menschen auf den illuminierten Schlosshof strömen - die wirtschaftliche Bilanz fällt enttäuschend aus. "Manche können nicht mal ihr Standgeld erwirtschaften", sagt Franzreb. Ernüchterung macht sich breit, denn die Premiere im vergangenen Jahr sei "top" gewesen, sagt die Organisatorin. Dieses Jahr machte sicherlich das Wetter einen Strich durch die Rechnung - was auch den Budenbetreibern auf dem Rastatter Marktplatz zu schaffen macht. Doch Nässe und Wind will Sabine Franzreb als alleinigen Grund nicht gelten lassen. "Wir wissen nicht, woran es liegt. Wir haben unser Bestes gegeben." Für die Händler sei die schwache Nachfrage bitter, "die meisten leben davon", sagt die Organisatorin. Man müsse nun analysieren, wo man gegebenenfalls nachbessern könne, etwa beim Werbekonzept. Die Schloss-Weihnacht war im vergangenen Jahr erstmals als Gemeinschaftsveranstaltung von Staatlichen Schlössern und Gärten und Stadt Rastatt ausgerichtet worden - als Ergänzung des Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz, der in diesem Jahr noch bis 23. Dezember dauert. Der Gemeinderat hatte finanzielle Mittel für die Co-Produktion für drei Jahre bereitgestellt. Organisatorin Franzreb sieht deshalb die dritte Auflage grundsätzlich gesichert. Sie hofft allerdings, dass auch ausreichend Kunsthandwerker wiederkommen und sich nicht von der diesjährigen Bilanz abschrecken lassen.

