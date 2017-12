Feuerwehr unter der Lupe

Rastatt - Ein besseres Klima, "Fronten", die sich wieder aufeinander zubewegen, Aufbruchstimmung: Dies sind Wahrnehmungen, die OB Hans Jürgen Pütsch und Fachbereichsleier Jürgen Matheis in Sachen Rastatter Feuerwehr machen - und das, obwohl der neue Bedarfsplan, also das Konzept, wie sich die Organisation künftig personell und in der Ausstattung entwickeln muss, um leistungsfähig zu bleiben, erst noch geschneidert werden muss und verschiedene Begehrlichkeiten der einzelnen Abteilungen im Raum stehen. Sie schreiben das auch René Hundert zu, seit 1. August Stadtkommandant. Der Neue kommt offenbar an.

Die erforderlichen Veränderungen will er in Ruhe und "miteinander" angehen. "Man muss die Leute mitnehmen, die ihre Freizeit bei der Feuerwehr verbringen", weiß er, schließlich verlange man ihnen auch einiges ab. Künftige Grundlage dafür soll das Gutachten bieten, das die Firma Lülf & Rinke derzeit erarbeitet. Hierzu laufen derzeit "Verfügbarkeitsmessungen", wie Hundert im Pressegespräch erläutert. Die Feuerwehrleute sind mit Chips ausgestattet, mit denen sie sich nach einer Alarmierung in der Feuerwache anmelden. Das heißt: Man kann nun detailliert auswerten, wie viele Leute wann da sind. Und Erkenntnisse darüber gewinnen, ob und wie man es schafft, in zehn Minuten neun Wehrleute an der Einsatzstelle zu haben - eine Voraussetzung, die in Baden-Württemberg anders als in Hessen, wo Hundert zuletzt tätig war, zwar nicht gesetzlich festgelegt ist, aber ein Richtwert sei, an dem man nicht vorbeikomme. Für die Datenauswertung benötige man jedoch Zeit - etwa ein Jahr, so der Kommandant.

Nicht zuletzt für anstehende Entscheidungen wie den eventuellen Bau eines gemeinsamen Standorts für die Abteilungen Ottersdorf und Plittersdorf soll dies Aufschluss geben. Ist der Schritt notwendig, um die Einsätze besser koordinieren zu können oder nicht? Zuletzt hatte es in der Frage keine Einigkeit zwischen den Kommandanten gegeben. Ohne die Daten - also vor Ablauf eines Jahres - werde in dieser Sache nichts entschieden, so OB Pütsch. Dies könnte zunächst dazu führen, dass die Abteilung Plittersdorf ein neues Fahrzeug erhält, das nicht mehr in die alte Garage passt - im kommenden Herbst soll es geliefert werden. Auch das ist Thema: Die Fahrzeuge werden immer größer (beziehungsweise höher), die alten Gerätehäuser sind für aktuelle Erfordernisse nicht ausgelegt. Neben dem drängenden Thema Ottersdorf/Plittersdorf stehen Erneuerungen auch in Rauental und Wintersdorf sowie in der Feuerwache der Kernstadt an (wir berichteten). Ein Effekt, den OB Pütsch mit der Personal- und Verfügbarkeitsdiskussion verspürt: Eine Aufbruchstimmung in der Art, dass wieder verstärkt ein Fokus auf die Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für die Feuerwehren gerückt werde. Und was Hundert bereits in seinen ersten hundert Tagen bemerkt hat: Die Motivation der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sei "unheimlich hoch" - vor allem vergangene Woche habe sich das gezeigt, als in Rastatt fünf Einsätze an einem Tag zu bewältigen waren.

Hintergrund

Dass bei größeren Vorfällen auch Außenabteilungen zur Unterstützung in die Kernstadt fahren, was sein Vorgänger Mirko Lipinski eingeführt hat, finde er gut. Während die Kernstadt alle Facetten einer größeren Stadt von zahlreichen kleineren Einsätzen bis hin zu Industriebetrieben vereine, gebe es in den Dörfern weniger Einsätze, dafür habe die Feuerwehr dort ein anderes gesellschaftliches Gewicht. Da müsse sich keiner Gedanken darüber machen, dass er, wie es in der Innenstadt schon vorgekommen ist, während des Einsatzes beleidigt werde. Ob wiederum in der Kernstadt künftig die Anzahl von sechs hauptamtlichen Feuerwehrkräften ausreichend ist - auch darüber soll das laufende Gutachten Antworten geben. Insgesamt wurde in diesem Jahr in Rastatt bereits Anfang der Woche die Marke von 500 Einsätzen überschritten.

Was ist das für eine Freiwillige Feuerwehr, wie tickt sie mit ihren Kernstadt- und Ortsteil-Abteilungen und rund 250 aktiven Kräften und warum? Das waren Fragen, auf denen das Hauptaugenmerk des Neuen, der mit Frau und Tochter nach Ottersdorf gezogen ist, in den ersten 100 Tagen lag. "Man kann nicht in die Zukunft gehen, ohne die Vergangenheit zu kennen", sagt der Kommandant, der von der Berufsfeuerwehr Frankfurt kommt und dort ganz andere Strukturen vorfand. "Hier ist es familiärer", hat er festgestellt, aber das schätze er auch. Und schmunzelt: "Die Umstellung hat nicht weh getan."