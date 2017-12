Geschäft schließt Anfang 2018

(mak) - Die Sibylla-Augusta-Buchhandlung in der Rappenstraße wird Anfang nächsten Jahres schließen, wie Betreiber Henrik Friedrich auf BT-Nachfrage bestätigt. Näheres zum Hintergrund und auch zum Zeitpunkt der Schließung wollte der 47-jährige Bruchsaler nicht sagen, da noch nicht abschließend alle Einzelheiten geklärt seien. In Rastatt gäbe es dann mit Thalia nur noch eine Buchhandlung.

Friedrich hatte im April 2010 die Buchhandlung eröffnet. In der Verwandtschaft in Bruchsal gab es zwar auch Buchhändler, doch dort sei der Markt mit Buchhandlungen gesättigt, ebenso wie in Karlsruhe, hatte Friedrich damals als Beweggrund angegeben, sich in der Barockstadt umzusehen. Der Handel mit Gemälden und Antiquitäten ist ein weiteres Standbein des Ladens. Unterstützt wurde Friedrich von seinem Onkel Professor Wolfgang Peitz. Ende November verstarb der 82-Jährige überraschend. Bevor die Sibylla-Augusta-Buchhandlung 2010 öffnete, war in der Kaiserstraße 21 mit der Schließung der Buchhandlung Dussling eine lange Tradition zu Ende gegangen. Seit 1854 wurden dort Bücher verkauft. 1938 war das Geschäft in die Hände der Familie Kirchhoff übergegangen. Seit Mai 2004 hatten Margarete und Reinhold Dussling den Laden geführt.